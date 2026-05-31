 فرنسا في الصدارة والجزائر في المرتبة الثانية “عربيا”

17 مليار يورو القيمة السوقية لـ48 منتخبا في المونديال...

بلغت القيمة السوقية للمنتخبات الـ48 المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، أكثر من 17.27 مليار يورو، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” الألماني المختص بانتقالات اللاعبين وقيمهم السوقية، بحسب ما ذكره موقع “الاقتصادية”.

تصدر منتخب فرنسا لكرة القدم، قائمة المنتخبات الأعلى قيمة سوقية في المونديال بـ1.48 مليار يورو. فيما فرضت القارة العجوز سطوتها على القائمة بنسبة بلغت 34.91% من إجمالي القيمة السوقية للبطولة، بواقع 6.03 مليار يورو.

وأعلن “فيفا” اليوم عن قائمة المنتخبات، حيث تنطلق نهائيات المونديال في 11 جوان المقبل، وتُقام المباراة الافتتاحية على ملعب “أزتيكا” التاريخي في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي.

ضمت قائمة المنتخبات الـ5 الأغلى عالمياً، فرنسا (1.48 مليار يورو)، إنجلترا ثانياً (1.31 مليار يورو)، إسبانيا (1.27 مليار يورو)، ألمانيا (998 مليون يورو)، والبرتغال (972 مليون يورو)، فيما بلغت القيمة السوقية لبطولة.

وتوجت المجموعة التاسعة بالمجموعة الأغلى في المونديال، والتي تضم منتخبات فرنسا، النرويج، السنغال، والعراق، وبقيمة 2.57 مليار يورو، وتمثل نسبة 14.87% من إجمالي قيمة البطولة.

المجموعة الأولى، جاءت المجموعة الأقل من بين المجموعات، والتي تضم منتخبات المكسيك، جنوب إفريقيا، كوريا الجنوبية، والتشيك، وبقيمة 508.93 مليون يورو، وتمثل نسبة 2.95% من إجمالي قيمة البطولة، فيما بلغت القيمة السوقية للمجموعة الثامنة والتي تضم المنتخب بجانب منتخبات إسبانيا، أوروغواي، والرأس الأخضر، 1.73 مليار يورو، وتمثل نسبة 10.01% من إجمالي قيمة البطولة.

وبلغت القيمة السوقية للمنتخبات العربية الـ7 في القائمة 1.9 مليار يورو وبنسبة 5.84% من الإجمالي الكلي للبطولة.

تصدرت القائمة العربية منتخبات المغرب (484.2 مليون يورو)، الجزائر (226.8 مليون يورو)، مصر (135.4 مليون يورو)، تونس (69.2 مليون يورو)، السعودية في المركز الـ44 بقيمة سوقية بلغت (31.2 مليون يورو)، العراق (23.9 مليون يورو)، قطر (20.4 مليون يورو)، وأخيراً الأردن (18.3 مليون يورو).

وكشفت القائمة أن المنتخبات الأقل قيمة سوقية في المونديال، هي: الأردن، قطر، العراق، كوراساو، والسعودية، ويبلغ إجمالي قيمتهم السوقية مجتمعة 120.01 مليون يورو، يمثلون معاً نسبة 0.69% فقط من القيمة الإجمالية للبطولة.

عادلت القيمة السوقية للمنتخب الفرنسي بمفرده (1.48 مليار يورو) 12.33 ضعفاً إجمالي القيم السوقية للمنتخبات الخمسة الأقل في البطولة مجتمعة.

وعلى مستوى اللاعبين، شهدت قائمة اللاعبين الأغلى قيمة سوقية وصول 3 إلى السقف الأعلى، وهم: النرويجي إيرلينغ هالاند، الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني لامين يامال، وبلغت قيمة كل لاعب 200 مليون يورو، وحل خلفهم البرازيلي فينيسيوس جونيور، والفرنسي مايكل أوليز، وقيمة كل لاعب 150 مليون يورو.

وكشفت القائمة متوسط القيمة السوقية للاعب الواحد لبعض المنتخبات الأقل قيمة في الترتيب المالي، حيث بلغ متوسط متوسط قيمة اللاعب الواحد في منتخب الأردن 612 ألف يورو، العراق 724 ألف يورو، قطر 731 ألف يورو، كوراساو مليون يورو، وإيران 1.18 مليون يورو، فيما يبلغ متوسط قيمة اللاعب الواحد في المنتخب السعودي 1.30 مليون يورو.