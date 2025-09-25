-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم
مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع

فرنسا: 5 سنوات سجنا لساركوزي في قضية التمويل الليبي

الشروق أونلاين
  • 1084
  • 0
فرنسا: 5 سنوات سجنا لساركوزي في قضية التمويل الليبي

حكمت المحكمة الجنائية بباريس، الخميس، بالسجن 5 سنوات مع تأجيل تنفيذ مذكرة الإيداع، على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي بشأن تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية للعام 2007.

وكانت المحكمة الجنائية في باريس قد أدانت اليوم الخميس، نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في إطار قضية الشبهات المتعلقة بتمويل ليبي لحملته الرئاسية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المحكمة برأت ساركوزي من التهم الأخرى المتعلقة بـ “الفساد” واختلاس أموال عامة ليبية.

وذكر موقع “بي إف إم تي في” أن الرئيس الفرنسي السابق أدين بالتآمر الجنائي بين عامي 2005 و2007، فيما تمت تبرئته “من تهمتي تلقي أموال عامة مسروقة والرشوة”.

وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه “سمح لكبار معاونيه بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي” من جانب النظام الليبي.

وواجه الرئيس الفرنسي الأسبق تهمًا تتعلق بالفساد، وتلقي أموال مختلسة، وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتآمر الجنائي.

مقالات ذات صلة
21 نقطة لإنهاء الحرب.. ترامب يعرض خطته للسلام في غزة

21 نقطة لإنهاء الحرب.. ترامب يعرض خطته للسلام في غزة

“حماس”: مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة

“حماس”: مجرم الحرب نتنياهو هو المعطِّل الوحيد لمحاولات وقف إطلاق النار في غزة

وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

وفاة المفتي العام للسعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

إعلان الجزائر 1988 هو حجر الأساس للاعتراف بالدولة الفلسطينية

إعلان الجزائر 1988 هو حجر الأساس للاعتراف بالدولة الفلسطينية

زوجة أردوغان تتحدث عن تكلفة الماء في غزة.. هذا ما قالته!

زوجة أردوغان تتحدث عن تكلفة الماء في غزة.. هذا ما قالته!

لهذا السبب أرسلت إيطاليا سفينة حربية ثانية لمرافقة أسطول الصمود!

لهذا السبب أرسلت إيطاليا سفينة حربية ثانية لمرافقة أسطول الصمود!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد