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رياضة

فضيحة أخلاقية تجرّ المغربي حكيمي إلى القضاء الفرنسي

الشروق الرياضي
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فضيحة أخلاقية تجرّ المغربي حكيمي إلى القضاء الفرنسي

سيمثل لاعب منتخب بلاد مراكش أشرف حكيمي أمام المحكمة الجنائية المختصّة، كما أعلنت عنه دائرة التحقيق في محكمة الاستئناف بِمدينة فرساي الفرنسية، الجمعة.

ويُتّهم المدافع حكيمي – البالغ من العمر 27 سنة – بِالتورّط في فضيحة أخلاقية.

ورفض القضاة استئناف اللاعب حكيمي، الذي كان يطعن في لائحة الاتّهام ويُطالب بِإسقاط القضية.

ويخضع لاعب منتخب بلاد مراكش لِتحقيق رسمي منذ فيفري 2023، إثر شكوى تقدّمت بها فتاة تعرّف عليها عبر منصة التواصل الاجتماع “إنستغرام”. وفقا لِتقرير نشره الموقع الفرنسي “ماكسي فوت”.

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