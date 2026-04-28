فضيحة أخلاقية تُطيح بِحكمٍ موندياليٍّ

لن يُشارك حكمٌ في منافسة كأس العالم 2026 لِكرة القدم، بِسبب تورّطه في فضيحة أخلاقية.

وكانت “الفيفا” قد نشرت مؤخّرا قائمة تضم 52 حكما رئيسيا، و88 حكما مساعدا، و30 حكما بِتقنية الفيديو. تم اختيارهم لإدارة مقابلات المونديال وعددها 104 مواجهة. المنافسة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في، الفترة الممتدة ما بين الـ 11 من جوان والـ 19 من جويلية المقبلَين.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، الثلاثاء، أنه “على علم بِالادّعاء الخطير”. في إشارة إلى الفضيحة الأخلاقية. وأضاف: “في الوقت الراهن، لن يُنظر في ترشيح الحكم لإدارة أي مقابلة من مقابلات بطولات الفيفا”.

من جهته، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: “نحن نُتابع الوضع بِقلق بالغ، وسنواصل متابعة التطوّرات عن كثب”، ما يعني أن الحكم ينتمي إلى هذه القارة، دون ذكر اسمه، أو تفاصيل القضية الأخلاقية.

وأضاف أنه لن يختار هذا الحكم لمقابلاته، وأن الحادثة المزعومة جزء من “تحقيق جارٍ”.

أما صحيفة “الصن” البريطانية، وفي تقرير لها نشرته، الثلاثاء، فذكرت أن شرطة العاصمة لندن أفرجت بِكفالة عن رجل في الثلاثينيات من عمره. وأشارت إلى حكم مونديالي وفضيحة أخلاقية دون الخوض في التفاصيل.