فضيحة “حوريات”.. السجن 3 سنوات بحق كمال داود 

أصدرت محكمة فلاوسن بوهران، أمس الثلاثاء، حكمًا غيابيًا يقضي بسجن الروائي الفرنكو – جزائري كمال داود لمدة ثلاث سنوات نافذة، مع دفع غرامة قيمتها 5 ملايين دينار، في القضية التي رفعتها ضده سعادة عربان، والمعروفة إعلاميا بـ “فضيحة حوريات”.

وفي تعليقه على الحكم، أشار داود إلى أن القرار القضائي جاء، وفق تقديره، في سياق تطبيق القوانين المرتبطة بالمصالحة الوطنية، حيث قال في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس: “صدُر حكم محاكمة 7 أبريل 2026 في 21 أبريل الحالي”.

وأضاف: “أُدان بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة خمسة ملايين دينار جزائري، تنفيذًا لموجب ميثاق السلام والمصالحة الوطنية”.

وكانت المحامية الشهيرة فاطمة الزهراء بن براهم قد صرحت لوسائل إعلام فرنسية وجزائرية في ديسمبر 2024 أنها تقدمت بشكويين قضائيتين أمام محكمة وهران بحق الكاتب وزوجته الطبيبة النفسية بتهمة استخدام قصة موكلتها سعادة عربان في رواية “حوريات” التي نال عنها داود جائزة غونكور الأدبية العريقة في باريس وذلك بدون إذن منها.

ونفى داود في مقال نشرته مجلة لوبوان الفرنسية، آنذاك أنه استغل قصّة امرأة من ضحايا “العشرية السوداء” في روايته “حوريّات” بالقول: “تزعّم هذه الشابّة المسكينة أنّها قصّتها. أستطيع فهم مأساتها، لكنّ إجابتي واضحة: هذا غير صحيح بتاتًا”

وأضاف: “باستثناء الجرح الظاهر، لا توجد أي نقطة مشتركة بين مأساة هذه المرأة الصعبة وبطلة الرواية.. الجرح ليس فريدًا من نوعه”، مردفا: “إنّه جرح موجود لدى مئات الأشخاص”، مؤكدا أن هدف سعادة هو قتل كاتب والتشهير بعائلته”.

وتابع: “حوريّات رواية من نسج الخيال ولا تكشف أيّ أسرار. الأنبوب (المخصّص للتنفّس والتحدّث) والندبة والوشوم ليست أسرارًا طبّيّة، وحياة هذه المرأة ليست سرًّا، كما تثبت شهاداتها”.

وكانت قاضي التحقيق لدى محكمة وهران قد استدعت كل من كمال داود وسعادة عربان يوم 2 ديسمبر 2024 للتحقيق حسب المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، التي أكدت أن الرئيس الفرنسي تدخل شخصيا للضغط على مدير دار النشر غاليمار من أجل نشر رواية داود.