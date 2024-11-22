فضيحة “حوريات”.. دعوى قضائية ضد كمال داود

بتهمة استغلال الحياة الشخصية لضحية الإرهاب سعادة عربان

بن براهم: الكاتب سرق قصة موكلتي وكلامها بدون أي اعتبار لمعاناتها

فوز الروائي بجائزة “غونكور” الفرنسية كان على حساب مأساة الكثيرين

المؤلف حاول بأسلوب دنيء تشويه صورة الجزائر وقيمها وذاكرتها

شكوى ثانية باسم مفقودي الإرهاب والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب

سحب الجائزة غير المستحقة سيكون بمثابة استرداد حق مسلوب للضحية

أعلنت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، الخميس بالجزائر العاصمة، عن رفع دعوى قضائية أمام محكمة وهران ضد الكاتب كمال داود، بسبب استغلاله في كتابه الأخير “حوريات”، لقصة الحياة الشخصية لضحية الإرهاب، سعادة عربان، من دون إذنها و”تعديه الصارخ” على قيم وذاكرة الشعب الجزائري.

وخلال ندوة صحفية، أكدت بن براهم أن الكاتب كمال داود، “سرق شخصية موكلتها وقصتها وكلامها ونشر رواية حوريات من دون أي اعتبار لمعاناتها وما سببه لها ذلك من ألم”.

ولفتت المحامية إلى أنها “أودعت شكوى لدى ذات المحكمة باسم مفقودي الإرهاب والمنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب، ممثلة في زهرة فليسي”، مشيرة إلى أن النجاح الأدبي الذي حققه المعني وفوزه مؤخرا بجائزة “غونكور” الفرنسية “كان على حساب مأساة الكثيرين”.

وأكدت بن براهم أن الكاتب “حاول وبأسلوب دنيء تشويه صورة الجزائر قيمها النبيلة، والمساس بتاريخ شعب كامل وبذاكرته، واستغلاله للقصة الشخصية للضحية سعادة عربان، ومن دون إذن منها، كان الدليل على تلك المحاولة البائسة”.

وعادت المحامية بن براهم إلى جانب من تفاصيل الدعوى التي ينظر فيها حاليا قاضي التحقيق لدى محكمة وهران، والذي -كما قالت- أودعت لديها قضيتان حول نفس الكتاب، عن تهم عدة من بينها “المساس بالحياة الشخصية للأفراد” و”الكتابة بدون إذن صاحب الواقعة”.

ولفتت إلى أن قضية الحال والشكوى المودعة بحر الأسبوع الجاري لدى ذات الهيئة القضائية، تخص أيضا زوجة الكاتب التي كانت الطبيبة المشرفة على الوضع النفسي للضحية عربان، مؤكدة أن المتهمة “استغلت التفاصيل التي تحصلت عليها وزودت بها زوجها، ليتم توظيفها في تفاصيل القصة”.

وفي هذا الصدد، أكدت بن براهم، أن “الإفشاء والكشف عن التفاصيل المتعلقة بالوضع الصحي للضحية، أمر يعاقب عليه القانون باعتباره سرا مهنيا، كما أنه يمس أيضا بأخلاقيات المهنة”، مبرزة أن الضحية “رفضت وبشكل قاطع في وقت سابق طلبا للمعنيين بنشر ما تعرضت له في مؤلف أدبي أو بأي شكل من الأشكال الأخرى”.

وبخصوص رفع الدعوى القضائية بالجزائر، وليس بفرنسا، أكدت المحامية أن “الأمر يتعلق بوقائع حدثت في الجزائر، وأن الكاتب لا يزال يحمل الجنسية الجزائرية بالرغم من أنه اكتسب مؤخرا وبطريقة ما، الجنسية الفرنسية”.

وأضافت أنها ستمضي في “كل الإجراءات اللازمة من أجل الرد على الأكاذيب والتدليس الذي ورد في كتاب حاول تشويه صورة المرأة الجزائرية، وتضمن إساءات أضرت بالضحية وبعائلتها والمقربين منها، علاوة على ضحايا مأساة الإرهاب”، مؤكدة أن “عديد الجمعيات الممثلة للمجتمع المدني اتصلت بها لرفع قضايا ضد الكاتب عن تهم الإساءة وتدليس الوقائع”.

ومن جهة اخرى، قالت بن براهم أنها تفضل أن “ترجح” عدم إدراك دار النشر التي أصدرت الكتاب أن القصة لم تكن من وحي خيال الكاتب، كما يتطلبه مبدأ الفوز بجائزة “غونكور” الفرنسية، بل كانت مستوحاة من “قصة حقيقية”.

واستدلت في ذلك بعديد التفاصيل التي قالت أنها “تشكل أدلة ستستغل في ملف القضية، على غرار الإصابة الواضحة التي تحملها الضحية عربان، والتي كانت نفسها في القصة التي ذكرها في كتابه، ناهيك عن توقيعه الشخصي في نفس الكتاب الذي قام بإهدائه إياها بخط يده”.

وقالت أن سحب الجائزة التي “تحصل عليها كمال داود والتي لم يستحقها اساسا، سيكون بمثابة استرداد حق مسلوب للضحية”، داعية إياه وبشكل مباشر للرد على ما وجه إليه من وقائع، حيث ذكرت في هذا الخصوص: “يمكنك الحضور ومواجهة سعادة عربان وجها لوجه، والقول أنك لم تستغل قصتها”.