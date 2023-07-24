فلسطين تقدّم مرافعة مكتوبة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي

لطلب فتواها القانونية حول الاحتلال

قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يوم الإثنين، مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتقديم رأيها حول الوجود الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين.

وتأتي هذه المرافعة المكتوبة، حسب ما ذكره بيان للخارجية الفلسطينية، لتمكين المحكمة من إصدار فتوى قانونية حول “وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، والتبعات الناجمة عن ذلك أمام القانون الدولي”.

وقال المالكي بالمناسبة: “هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية”. مضيفا أن بلاده “ستقوم بكل ما عليها حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية”.

وفي 31 ديسمبر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح تقديم “طلب فتوى” من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ودعت الخارجية الفلسطينية آنذاك، “الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين”.