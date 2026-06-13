فلكياً… الثلاثاء غرة محرم 1448 هـ

جمعية البوزجاني تؤكد إمكانية رؤية الهلال مساء الاثنين

أفادت الجمعية العلمية الفلكية البوزجاني بالمدية أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن الثلاثاء 16 جوان الجاري، سيكون غرة شهر محرم لعام 1448 هجري، وبداية السنة الهجرية الجديدة، مع التأكيد على أن الإعلان الرسمي يبقى من صلاحيات لجان الأهلة المختصة.

وأوضح البيان أن الاقتران الفلكي بين الشمس والقمر سيحدث فجر الاثنين 15 جوان الجاري، على الساعة 03:54 بالتوقيت المحلي، وهو اليوم المخصص لتحري الهلال في الجزائر ومعظم الدول العربية والإسلامية.

ووفق المعطيات الفلكية، سيغرب القمر بعد الشمس بنحو 56 دقيقة في ولايات المدية والبليدة والجزائر العاصمة، مع ارتفاع يقدر بـ10 درجات فوق الأفق واستطالة تبلغ نحو 10 درجات قوسية، ما يجعل رؤيته ممكنة بالتلسكوب ومتاحة بالعين المجردة في حال صفاء الأجواء، خاصة بالمناطق الغربية والجنوبية.

وبناء على هذه المؤشرات، ترجح الجمعية أن يكون الثلاثاء 16 جوان أول أيام شهر محرم 1448 هـ، داعية إلى الاستئناس بالمعطيات العلمية مع انتظار الإعلان الرسمي للجهات المختصة.