فوز إفريقي ثقيل لِاتحاد العاصمة

خالد بوسليو يحتفل بِالهدف الأوّل الذي سجّله.

استهلّ فريق اتحاد العاصمة دور المجموعات لِمنافسة كأس”الكاف” لِكرة القدم سهرة الأحد، بِطريقة مُوفّقة وأيضا قويّة.

وفاز اتحاد العاصمة بِنتيجة ثقيلة (3-0) على ضيفه نادي سانت إيلوا لوبوبو من الكونغو الديموقراطية، لِحساب الجولة الأولى. في مباراة احتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، تحت إدارة تحكيم من بوركينا فاسو.

وسجّل أهداف فريق “سوسطارة” كلّ من المهاجمَين: خالد بوسليو في الدقيقتَين الـ 7 والـ 65، وأيمن محيوس في الدقيقة الـ 82.

وفي لقاء آخر عن الفوج الأوّل ذاته لُعب بعد ظهر الأحد، انتصر فريق مارومو غالانتس الجنوبي إفريقي بِنتيجة (4-1) على الزّائر نادي الأخضر الليبي.

وفي الجولة الثانية بِتاريخ الـ 19 من فيفري الحالي، يتبارى رجال المدرب عبد الحق بن شيخة خارج القواعد مع نادي الأخضر الليبي. ويُواجه فريق سانت إيلوا لوبوبو الكونغولي بِميدانه نادي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف هذا الفوج إلى ربع نهائي كأس “الكاف”.