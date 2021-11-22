فوز جامع الجزائر بجائزة أفضل تصميم معماري.. السفارة الفرنسية تهنىء

هنأت السفارة الفرنسية، الاثنين، الجزائر باختيار جامع الجزائر ضمن أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي للهندسة.

وجاء ذلك في منشور للسفارة على صفحتها بموقع “فيسبوك”: تهانينا للجزائر بعد أن افتك جامع الجزائر الجائزة السنوية لمتحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي للهندسة المعمارية والتصميم والمناطق الحضرية.

وأوضحت: هذا التتويج جعل من الجامع ضمن أحسن التصاميم الهندسية في العالم عام 2021.

وفاز جامع الجزائر بجائزة أمريكية لأفضل تصميم معماري لعام 2021 مقدمة من قبل متحف شيكاغو للهندسة المعمارية والمركز الأوروبي للفنون المعمارية.

والأحد 21 نوفمبر، قالت سفارة واشنطن لدى الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: “تهانينا الخالصة للجزائر لاختيار مسجد الجزائر الأعظم كواحد من أفضل التصاميم المعمارية الدولية لعام 2021 الذي توج بالجائزة السنوية من قبل متحف شيكاغو أثينيوم للهندسة المعمارية والتصميم والمركز الأوروبي لتصميم الفنون المعمارية.

وذكرت السفارة في بيانها “أنجز تصميم المسجد الأعظم من طرف شركة الهندسة المعمارية يورغن إينجل أرشيتيكتن المتواجدة بألمانيا”.

جامع الجزائر نافس معالم ومباني من 35 دولة

تعد جوائز العمارة الدولية لعام 2021 التي يقدمها متحف شيكاغو والمركز الأوروبي للتصميم أقدم جوائز العمارة العالمية وأكثرها شهرة في العالم لأفضل المباني الجديدة ومشاريع التخطيط الحضري في العالم.

و”يتم تقديم الجوائز الدولية للتميز التي تأسست سنة 2005 إلى مجموعة متنوعة من المباني ومشاريع التخطيط عبر مختلف دول العالم.

وتم اختيار المباني ومشاريع التخطيط الحضري هذا العام من 35 دولة وهي: الجزائر ، النمسا، أستراليا، أذربيجان ، البرازيل، بلجيكا، كندا، الصين، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، اليونان، ألمانيا، هونغ كونغ ، إندونيسيا ، إيطاليا، اليابان، المكسيك وهولندا والنرويج والبرتغال وقطر وروسيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروغواي وفيتنام”.

اختارت لجنة تحكيم الجوائز “Super” لعام 2021 المؤلفة من كبار المهندسين المعماريين والمصممين والنقاد أكثر من 130 مشروعًا فائزًا.

تضمنت المنافسة المساكن الجديدة والمكاتب والنقل والصحة والمدارس المدنية والمجتمعية والرياضية والدين والمكتبات والمنازل الخاصة والثقافة وطاقة الإنتاج والمحافظة عليها وإعادة التدوير والتجديد ، مع إدخالات تمثل الأجمل والأكثر إبداعًا في العمارة المعاصرة.