“فيتو الشاباك” يستبعد القادة.. هل تلاعب الاحتلال بقائمة الأسرى؟

كشفت مواقع إعلامية عبرية أن جهاز الشاباك فرض “فيتو” على نحو 100 اسم واستبعد 25 من القيادات البارزة ضمن قائمة الأسرى المتفق الإفراج عنهم.

وقال موقع “واللا” العبري إن القائمة النهائية للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الصهيونية مقابل إطلاق سراح 48 رهينة بين قتيل وجريح، تشمل 195 سجينًا مدى الحياة.

وأشار الموقع إلى أن 60 فقط من هؤلاء الأسرى هم من عناصر حماس.

وبحسب الموقع، فإنه من بين 1700 معتقل من غزة سيتم إطلاق سراحهم، تنفيذا للصفقة، لن يكون هناك مشاركون في هجوم 7 أكتوبر.

ولم تتضمن قائمة الأسماء التي نشرتها وزارة العدل الصهيونية للأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم 25 من كبار أسرى حماس، على الرغم من الطلب الأولي لحماس بضمهم إلى الصفقة، بما في ذلك جثمانا يحيى ومحمد السنوار.

وذكر “واللا” أن القائمة التي أعدها جهاز الشاباك استثنت ما مجموعه حوالي 100 أسير، بينهم كبار مسؤولي حماس وضباطها، وعناصر حماس من قادة البنية التحتية، وخبراء المتفجرات.

وكان كبار المسؤولين والضباط الذين طالبت بهم حماس مدرجين أيضًا على قائمة الأسماء التي رفضها الشاباك (قائمة الفيتو)، وشكلت خطًا أحمر طوال المفاوضات.

ونشر الموقع العبري قائمة بأبرز الأسماء التي يرفض الشاباك إدراجها ضمن المفرج عنهم، ضمت إبراهيم حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية خلال الانتفاضة الثانية، ويصفه الكيان الصهيوني بأنه العقل المدبر وراء العديد من العمليات الاستشهادية، التي قُتل فيها العشرات من الصهيانة.

وتضم “قائمة الفيتو” أيضا⁠ أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والقيادي الفلسطيني البارز، من حركة فتح، مروان البرغوثي، وحسن سلامة، أحد أبرز قادة “القسام”.

ضمن مهلة الـ72 ساعة.. بدء نقل أسرى فلسطينيين تمهيدا للإفراج

وبدأ الكيان الصهيوني عملية نقل الأسرى الفلسطينيين مع انطلاق مهلة الـ72 ساعة ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ رسمياً ظهر أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن مصلحة السجون بدأت بنقل الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 5 سجون مختلفة إلى مرافق الإفراج الخاصة تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.

ومن المتوقع أن يُفرج عنهم منها بعد تجميعهم فيها. ويُنقل الأسرى الذين سيُفرج عنهم إلى غزة أو سيبعدون إلى الخارج عبر معبر رفح، إلى سجن كتسيعوت في النقب، بينما يُنقل أسرى الضفة الغربية المحتلة إلى سجن عوفر.

وبحسب الصحيفة العبرية، تشمل الصفقة إطلاق سراح ما يقارب 250 أسيرا محكوما بالسجن المؤبد، إلى جانب 1700 معتقل من غزة تم احتجازهم عقب بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وفي المقابل، تنص الوثيقة الرسمية للاتفاق -والتي نشرتها هيئة البث العبرية (كان)- على أن تقوم حركة حماس بالإفراج عن جميع الأسرى الصهاينة الأحياء الذين تحتجزهم، وعددهم 20 شخصا على الأقل، خلال 72 ساعة من بدء سريان وقف إطلاق النار.

كما أضافت أن حركة حماس بدورها بدأت “تعمل على تجهيز الرهائن الصهاينة الأحياء”، من أجل تسليمهم يوم الاثنين المقبل.

في حين يرتقب أن يأخذ تسليم الجثامين بعض الوقت، وفق تقديرات قيادات في حماس، على الرغم من أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو كان دأب خلال الأيام القليلة الماضية على التأكيد بأن “الرهائن أحياء وأمواتاً” سيعودون معاً.

وأمس الجمعة، نشرت وزارة العدل الصهيونية قائمة تفصيلية بأسماء الـ250 الذين يُرتقب الإفراج عنهم، إلا أن تلك اللائحة لم تتضمّن أسماء عدد من القيادات الفلسطينية البارزة التي طالبت حماس بالإفراج عنها، على غرار القيادي في فتح مروان البرغوثي، وأمين عام تنظيم الجبهة الشعبية أحمد سعدات، فضلاً عن القيادي الحمساوي حسن سلامة.

وللإشارة فإن وثيقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها في مدينة شرم الشيخ بمصر بعد مفاوضات غير مباشرة بين الكيان وحركة حماس، نصت في أحد بنودها على إطلاق سراح جميع الرهائن الصهاينة الأحياء المحتجزين، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين محددين بالاسم، خلال الـ72 ساعة من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

واشترطت الوثيقة أن تتم العملية دون أي تغطية إعلامية مباشرة أو مظاهر مسلحة واحتفالية كما كان يجري في السابق، فيما يتابع الصليب الأحمر وحده تلك العملية ميدانياً، ويبلغ عن حصول انتهاكات.