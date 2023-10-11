فيديوهات صادمة للأطفال ضحايا القصف الصهيوني الهمجي على غزة
تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، فيديوهات صادمة للأطفال ضحايا القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، الذي لم يستثن المدنيين.
وعلى عكس الرواية الإسرائيلية التي تروج لجيش الاحتلال على أنه لا يستهدف غير العسكريين، تظهر المقاطع المسربة من غزة فداحة الجرائم المرتكبة في حق الشيوخ والنساء وحتى الأطفال، أمام الصمت المطبق لمنظمات حقوق الإنسان، جراء تزييف الحقائق وتقمص الجلاد دور الضحية.
#صورة
من استهداف قوات الاحتـــلال أطفال غزة الأبرياء في كل لحظة#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/dF6UTc5UvA
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 11, 2023
وبث صحفيون فلسطينيون عدة مقاطع وثقوا من خلالها كيف يدفع أطفال غزة ثمن الجرائم الصهيونية، بمساعدة أمريكية، يظهر في إحداها الحالة الكارثية لمجموعة صبيان تم انتشالهم من تحت الأنقاض، منهم من يصرخ ومن هو في حالة ذهول جراء ما عايشوه من ذعر عقب القصف الإسرائيلي على منازلهم.
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ولأن جيش الاحتلال يسعى بشتى الطرق لتشويه صورة المقاومة على المستوى الدولي، لم يجد أبناء فلسطين بدا من نشر الصور المؤلمة لعل ضمير العالم يستفيق ويضع حدا للتجاوزات الصهيونية بحق البراءة.
كلهم أطفال يا الله #Gaza #GazaUnderAttack #غزة_الآن #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/zzVFISqqyw
— موهمد🇵🇸 (@mohamedsiiam) October 11, 2023
وفي هذا السياق وثق المصور معتز عزايزة مشاهد مروعة لأطفال خرجوا من تحت أنقاض منازل تعرضت لقصف إسرائيلي مدمر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حسب الجزيرة.
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ونشر المصور هاني أبو رزق مشاهد قاسية لأطفال أصيبوا في قصف منزل بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.
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وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا، الثلاثاء، مشاهد توثق اللحظات المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة.
ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة مقطع فيديو للمسعف رامي علي الذي انهار باكيا بعد نقله مجموعة من أطفال شهداء سقطوا إثر قصف استهدف مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.
ونقلت الجمعية عن رامي قوله: “تذكرت أطفالي حينها ولم أتحمل المشهد الذي أمامي”.
وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء نحو 950 شهيد قضوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أكثر من 260 طفلا و230 امرأة.
وقالت الأمم المتحدة إن نحو 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، كما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن النازحين، معظمهم في مدارس الوكالة، وهم يعيشون ظروفا صعبة.
واستهجن نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية تعدي جيش الاحتلال على الطفولة، حيث نشر الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي مجموعة صور مؤلمة مرفقة بتعليق: “لم يقدروا على الرجال.. فصوبوا نيران أسلحتهم تجاه أطفال غزة”.
لم يقدروا على الرجال.. فصوبوا نيران أسلحتهم تجاه أطفال غزة .. pic.twitter.com/MjOSzoDMct
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) October 10, 2023
هاي افعال الاسرائلين في اطفال غزه المجزره الي صارت الاعلام الغربي غض بصرو عنها وطلعو في تصاريح مقرفه ومخزيه مثلهم شو بتستنو من هاي الدول انها تغير منظورها ؟؟مش هيتغير لانو هما ما بدهم اليهود لهيك رموهم علينا ؟!رحمة الله على صدام حسين والله لا يرحم كل عميل ومطبع #طوفان_الاقصى_ pic.twitter.com/lu9NDM2zR4
— Mohannad🩺 (@MohanadAyooben) October 11, 2023