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1055 شهيدا في عدوان الاحتلال على غزة
جواهر
لم يقدروا على الرجال فاستقووا على البراءة

فيديوهات صادمة للأطفال ضحايا القصف الصهيوني الهمجي على غزة

جواهر الشروق
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فيديوهات صادمة للأطفال ضحايا القصف الصهيوني الهمجي على غزة

تداولت مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، فيديوهات صادمة للأطفال ضحايا القصف الصهيوني الهمجي على قطاع غزة، الذي لم يستثن المدنيين.

وعلى عكس الرواية الإسرائيلية التي تروج لجيش الاحتلال على أنه لا يستهدف غير العسكريين، تظهر المقاطع المسربة من غزة فداحة الجرائم المرتكبة في حق الشيوخ والنساء وحتى الأطفال، أمام الصمت المطبق لمنظمات حقوق الإنسان، جراء تزييف الحقائق وتقمص الجلاد دور الضحية.

وبث صحفيون فلسطينيون عدة مقاطع وثقوا من خلالها كيف يدفع أطفال غزة ثمن الجرائم الصهيونية، بمساعدة أمريكية، يظهر في إحداها الحالة الكارثية لمجموعة صبيان تم انتشالهم من تحت الأنقاض، منهم من يصرخ ومن هو في حالة ذهول جراء ما عايشوه من ذعر عقب القصف الإسرائيلي على منازلهم.

ولأن جيش الاحتلال يسعى بشتى الطرق لتشويه صورة المقاومة على المستوى الدولي، لم يجد أبناء فلسطين بدا من نشر الصور المؤلمة لعل ضمير العالم يستفيق ويضع حدا للتجاوزات الصهيونية بحق البراءة.

وفي هذا السياق وثق المصور معتز عزايزة مشاهد مروعة لأطفال خرجوا من تحت أنقاض منازل تعرضت لقصف إسرائيلي مدمر في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، حسب الجزيرة.

ونشر المصور هاني أبو رزق مشاهد قاسية لأطفال أصيبوا في قصف منزل بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة.

وكان نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي تناقلوا، الثلاثاء، مشاهد توثق اللحظات المؤلمة التي يشهدها قطاع غزة.

ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة مقطع فيديو للمسعف رامي علي الذي انهار باكيا بعد نقله مجموعة من أطفال شهداء سقطوا إثر قصف استهدف مخيم جباليا شمال شرقي مدينة غزة.

ونقلت الجمعية عن رامي قوله: “تذكرت أطفالي حينها ولم أتحمل المشهد الذي أمامي”.

وبحسب آخر إحصاء لوزارة الصحة في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء نحو 950 شهيد قضوا بقصف الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أكثر من 260 طفلا و230 امرأة.

وقالت الأمم المتحدة إن نحو 263 ألف فلسطيني على الأقل نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، كما قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن النازحين، معظمهم في مدارس الوكالة، وهم يعيشون ظروفا صعبة.

واستهجن نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية تعدي جيش الاحتلال على الطفولة، حيث نشر الإعلامي الرياضي حفيظ دراجي مجموعة صور مؤلمة مرفقة بتعليق: “لم يقدروا على الرجال.. فصوبوا نيران أسلحتهم تجاه أطفال غزة”.

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