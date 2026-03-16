فيديو “احتساء نتنياهو للقهوة”.. هل هو حقيقي أم مولد بالذكاء الاصطناعي؟

أثار فيديو “احتساء القهوة” الذي نشره الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل تكذيب أنباء مقتله، جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تشكيك نشطاء وخبراء في الذكاء الاصطناعي في صحته.

في مقطع الفيديو الذي أشعل شبكات التواصل ظهر نتنياهو وهو يقول ردا على شائعة موته: “أنا أموت في حب القهوة وتعرف ماذا؟ أنا أيضا أعشق شعبي والطريقة الرائعة التي يتصرفون بها”، ثم رفع يديه أمام الكاميرا وسأل المشاهدين إن كانوا يرغبون في عدّ أصابعه، في إشارة إلى خطابه التلفزيوني الأخير الذي أكد كثيرون بأنه غير حقيقي.

وقالت وكالة رويترز إنها تحقّقت من موقع المقهى في ضواحي القدس وطابقت الديكور الداخلي مع الصور الأرشيفية، لافتة إلى أنها تأكدت من التاريخ من خلال صور وفيديوهات نشرها “مقهى سطاف” نفسه للزيارة، كما نفى مكتب نتنياهو أن يكون المقطع مفبركا.

ورصد متابعون ومحللون “أخطاء” في الفيديو، مثل: عدم تغير مستوى القهوة في الكوب رغم الارتشاف، غياب البخار من الكوب الممتلئ تماما، “تحدي الجاذبية” للقهوة عند رفع الكوب، إضافة إلى تغيرات طفيفة في شكل وجه نتنياهو عند النظر للأسفل.

في ذات السياق، وصف بوت الذكاء الاصطناعي “Grok” الخاص بمنصة إكس الفيديو بأنه “تزييف عميق بنسبة 100%”، مشيرا إلى أن السيناريو (حديث عن عمليات عسكرية سرية في مقهى عام) غير منطقي.

وأجّج تحليل “غروك” نار الجدل أكثر فأكثر، خاصة وأن الفيديو المريب نُشر على حسابات بنيامين نتنياهو الرسمية، وسبقه فيديو آخر ثبت أيضا أنه غير حقيقي.

من جانبها، نشرت مجلة ميم مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك للتشكيك بصحة الفيديو الذي ظهر فيه نتنياهو، حيث لفت معلقون إلى أن الفبركة واضحة جدا وأن المقاطع الحقيقية لا يمكن أن تشوبها شائبة.

وخلال الساعات القليلة الماضية، ضجّت منصات التواصل الاجتماعي، بالحديث عن نجاح إيران في اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورغم رد مكتبه بالنفي إلا أن غيابه غير المسبوق، اليوم الأحد، عن اجتماع “كابينيت الحرب” أثار موجة جديدة من التساؤلات.

وكانت عديد الصفحات عبر مختلف المنصات قد روّجت لخبر اغتيال نتنياهو في رد إيراني على الضربات الأمريكية الصهيونية، حيث تداول كثيرون أن طهران استهدفت مكتبه بضربة صاروخية مباشرة ودقيقة، لينتشر الخبر يومي الجمعة والسبت كالنار في الهشيم.

وازدادت التكهنات بشأن مصير نتنياهو بعد انتشار مقطع فيديو له، تم نشره عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، بدا وكأنه يمتلك “ستة أصابع”، لتعلن بعض المواقع المتخصصة في صحة الأخبار أن الفيديو “مولد بتقنيات الذكاء الاصطناعي”.

وتساءل نشطاء عن سبب نشر فيديو بالذكاء الاصطناعي لنتنياهو عبر حساب رسمي، ليرجح كثيرون بأنه في حالة حرجة أو قضي أمره، فيما ارتأى آخرون بأن هذا يدخل ضمن الحرب الإعلامية والنفسية.

ونفى مكتب نتنياهو، كل الأخبار المتداولة، بالقول: “هذه أخبار كاذبة، رئيس الوزراء بخير”، وذلك ردا على استفسار من وكالة الأناضول بشأن تصاعد أنباء اغتياله.

ورغم هذا التفنيد من مكتب مجرم الحرب المطلوب لدى محكمة العدل الدولية إلا أن سابقة استثنائية، وصفها مراقبون بالمريبة، أعادت جدل مصير نتنياهو إلى الواجهة، حيث تغيب لأول مرة عن اجتماع المجلس الوزاري المصغر لشؤون الحرب منذ العدوان على إيران أواخر الشهر الماضي.

في ذات السياق، نشر الحرس الثوري الإيراني عبر موقعه الرسمي الإخباري “سپاه نيوز”، تهديدا مباشرا بملاحقة وقتل نتنياهو بالقول: “إذا كان هذا المجرم قاتل الأطفال على قيد الحياة، فسنواصل ملاحقته وقتله بكل قوة”.

وعلى مدار أسابيع الحرب، كان نتنياهو يترأس كافة الجلسات الأمنية والتقييمات الاستراتيجية، إلا أن غيابه اليوم عن “غرفة العمليات” أثار موجة من التكهنات في الأوساط السياسية والإعلامية العبرية.

وبينما لم يصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا رسميا يوضح أسباب الغياب حتى اللحظة، ذهب محللون إلى احتمال وجود “خلافات حادة” مع وزير الدفاع أو قادة الأركان حول الخطوات القادمة في الحرب، بينما لم يستبعد آخرون وجود أسباب صحية أو أمنية طارئة حالت دون حضوره.

وتزامنت هذه الشائعات مع تداول أنباء مشابهة بشأن المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، في ظل غيابه عن الظهور العلني منذ أن تولى منصبه خلفا لوالده علي خامنئي.

يذكر أن فترة غياب نتنياهو عن الظهور العلني وتوقفه عن التواصل المباشر مع الجمهور أثارت تساؤلات مشروعة بين وسائل الإعلام العبرية والدولية، خاصة وأن آخر ظهور مباشر له كان قبل أيام قليلة خلال مؤتمر صحفي تناول فيه تطورات الأوضاع العسكرية المتفاقمة في المنطقة.

وكان نتنياهو قد ظهر في ذلك المؤتمر متحدثا عن استعداد جيش الاحتلال الإسرائيلي للدفاع عن أمن البلاد والرد الحاسم على الهجمات التي استهدفت منشآت حيوية، إلا أن اختفاءه المفاجئ عقب انتشار أنباء الاغتيال حرك عديد التساؤلات.

وأشارت تقارير عبرية إلى أن نتنياهو يقيم حاليا في مكان مؤمن بالكامل داخل مدينة تل أبيب، ويرافقه فريق أمني عالي التدريب يعمل على مدار الساعة، مع منع وصول أي معلومات دقيقة حول طبيعة هذا المكان أو المواعيد المحتملة لخروج رئيس الوزراء منه.