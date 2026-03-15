فيديو لمصنع فيات بوهران يظهر نهاية عهد نفخ العجلات

صناعة كاملة لهياكل "غراندي باندا" في توسعة منشأة طفراوي

أظهر فيديو للعلامة الإيطالية “فيات”، فرع المجموعة العالمية “ستيلانتيس”، أن عهد نفخ العجلات في صناعة السيارات في الجزائر قد انتهى عمليّا، بعد أن تم عرض مراحل تصنيع طراز فيات “غراندي باندا” في توسعة المصنع الخاصة بورشات التلحيم والطلاء بعمليات يغلب عليها الروبوت، في انتظار تشكيل الصفائح المعدنية قريبا.

في هذا السياق، يظهر فيديو خاص بتوسعة مصنع فيات بولاية وهران الخاص بورشات التلحيم والطلاء، الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، أن الهياكل الجاهزة للمركبات قد صارت من الماضي، حيث يتم تصنيع الهيكل في ورشات التلحيم والدهان من أول قطعة إلى تسليم الهيكل بالطلاء الخاص به.

وكما هو معلوم، فإن هياكل المركبات التي كانت تستورد جاهزة لتركيبها بمعية بقية المكونات والقطع في وحدات التجميع والتركيب قبل سنوات، كانت السبب في إطلاق تسمية “مصانع نفخ العجلات” على مختلف التجارب التي شهدتها الجزائر بداية من 2014 وصولاً إلى 2018، عبر عدة علامات بعضها أوروبية وأخرى آسيوية، والتي انتهى جلّها بفضائح فساد وسجن عديد مالكيها.

وتتداخل المراحل، وفق ما يبيّنه الفيديو، بين عمليات يدوية محدودة يقوم بها العمال الذين جرى تكوينهم من “ستيلانتيس الجزائر”، وبين خطوات أخرى آلية متعددة بالروبوت منذ بداية تشكيل الهيكل وحتى اكتماله.

ويُظهر الفيديو مختلف عمليات التلحيم وشد البراغي، حيث يتم بعضها يدويا وبالاستعانة بالروبوت ايضا، في حين تُنجز الغالبية العظمى آليا مع تدخل بسيط للعنصر البشري، ما يضمن دقة وحرفية التصنيع، ويحد من الأخطاء التقليدية المرتبطة بالعمليات اليدوية.

كما يوضح الفيديو أن الطلاء يمر بعدة مراحل معالجة، تشمل غمر الهيكل في أحواض من السوائل المختلفة لمعالجة المعادن وتحضيرها للدهان النهائي باستخدام الروبوتات أيضا، يلي ذلك تطبيق الطلاء بأحدث التقنيات، مع تحقق يدوي بسيط من طرف العمال لضمان سلامة الهيكل وجاهزيته لتركيب باقي المكونات والمعدات الأساسية لاستكمال المركبة.

ويحمل فيديو فيات الجزائر دلالة مفادها أن توسعة المصنع واعتماد هذه التقنيات الحديثة يعكس توجه ستيلانتيس نحو رفع كفاءة الإنتاج في الجزائر، والانتقال من العمليات اليدوية التقليدية إلى التصنيع شبه الآلي، بما يعزز جودة السيارات المنتجة ويجعل المصنع أحد أبرز المنشآت الصناعية المتقدمة في المنطقة.