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رياضة

“فيفا” يتغنى بهدف حاج موسى أمام هولندا (فيديو)

عمر سلامي
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“فيفا” يتغنى بهدف حاج موسى أمام هولندا (فيديو)
ح.م
أنيس حاج موسى

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، بهدف حاج موسى، الذي قاد به “الخضر” للفوز على هولندا في الودية التي جرت أمسية الاربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ “فيفا كأس العالم 2026 ” صورة لاحتفال حاج موسى بالهدف، وأرفقتها بعبارة ” في حديقته”، في إشارة إلى تألق وتسجيل الدولي الجزائري، أمام هولندا، في ملعب ناديه فينورد روتردام.

كما تغنى نادي فينورد بالهدف الجميل الذي سجله الدولي الجزائري حاج موسى في شباك هولندا.

وقاد حاج موسى “الخضر” لفوز تاريخي أمام هولندا في أول لقاء بين المنتخبين، بفضل الهدف الذي وقعه في د86 من المباراة.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الهولندي، صورة لحاج موسى وهو يحتفل بالهدف، وعلقت بـ :”يا له من هدف”.

وتلقى حاج موسى إشادة كبيرة سواء من الجماهير الجزائرية وحتى الهولندية، التي تعرفه جيدا، بالنظر إلى تألقه مع ناديه فينورد، وتسجيله أهدافا مماثلة من نفس الوضعية.

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