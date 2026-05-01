“فيفا” يضبط أجندة أهم مواعيد البطولات العالمية

إعادة ترتيب مشهد كرة القدم

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم حزمة من القرارات التنظيمية الكبرى، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب مشهد كرة القدم عالميًا، خلال السنوات المقبلة، عبر تحديث شامل للأجندة الدولية، بما يحد من تداخل المواعيد ويُنهي حالة التضارب بين البطولات الكبرى.

وفي هذا الإطار، أكد “الفيفا” منح قطر شرف استضافة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2026، خلال الفترة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر، في نسخة يُنتظر أن تعكس استمرار الحضور القوي للدولة على الساحة الكروية العالمية، مستفيدة من إرثها التنظيمي بعد استضافة كأس العالم 2022.

ومن المنتظر، أن تشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز المنتخبات الشابة، في منافسات تُعد منصة حقيقية لاكتشاف نجوم المستقبل، حيث كانت هذه البطولة عبر تاريخها نقطة انطلاق للعديد من اللاعبين الذين تألقوا لاحقًا في كبرى المسابقات العالمية.

وفي كرة القدم النسائية، اختار “الفيفا” الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا مدينة ميامي، لاستضافة المرحلة النهائية من بطولة كأس الأبطال للسيدات 2027 خلال الفترة من 27 إلى 31 جانفي، في خطوة تعزز من مكانة الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للبطولات الكبرى.

أما على مستوى بطولات الشباب، فقد تم إسناد تنظيم كأس العالم تحت 20 سنة 2029 إلى شراكة مشتركة بين أرمينيا وجورجيا، في تجربة تنظيمية مزدوجة تعكس توجه “الفيفا” نحو توسيع قاعدة الاستضافة عالميًا.

ولم تغب البطولات القارية عن هذا المشهد، حيث تم تثبيت موعد كأس آسيا 2027 في السعودية خلال الفترة من 7 جانفي إلى 5 فيفري، بينما تُقام الكأس الذهبية 2027 بين 19 جوان و11 جويلية، بالتزامن مع كأس أمم إفريقيا 2027 التي تمتد من 19 جوان إلى 17 جويلية.

وفي القارة الأوروبية، تقرر إقامة يورو 2028 خلال الفترة من 9 جوان إلى 9 جويلية، لتكتمل بذلك خريطة زمنية مزدحمة بأهم المنافسات العالمية، ولكن هذه المرة وفق رؤية أكثر تنظيمًا ووضوحًا من جانب الاتحاد الدولي.