“فيفا” يكشف عن نظام جديد لتقييم اللاعبين في كأس العالم 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن نظام جديد لتقييم أداء اللاعبين سيتم العمل به خلال كأس العام 2026.

وسيعتمد النظام الجديد على البيانات والذكاء الكروي المعزز لتقييم المردود الفردي للاعبين بعد كل مباراة.

كما يعتمد هذا النظام على خوارزميات متطوّرة للقياس مساهمات اللاعبين وتقدير خصائصهم الفردية بطريقة موضوعية.

وقد تم تطوير هذا النظام تحت إشراف مدير قسم “فيفا” المهتم بتطوير كرة القدم حول العالم، الفرنسي أرسين فينغر.

وأكدّ فينغر بأن الحكم على أداء اللاعبين لن يعتمد على الآراء وحدها بعد الآن، بما أن تصنيف “فيفا” الجديد سيعتمد على بيانات موضوعية لقياس أداء كل لاعب من حيث الهجوم وصناعة اللعب والمشاركة في الدفاع.

وسيكون التقييم في هذا النظام شاملا بدرجات تتراوح بين صفر و10 في مجالات الهجوم وصناعة اللعب والأهداف.

في حين أن تقييم حراس المرمى سيعتمد على الأداء عند امتلاك الكرة والأداء خلال الدفاع على المرمى.

وسينطلق نشر هذه التصنيفات بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم في مناسبة أولى.

وستصبح القوائم محدّثة بعد نهاية كل مباراة لتضمّ أفضل 100 لاعب حسب التقييم الجديد وسيتم نشر البيانات للجماهير ووسائل الإعلام بعد 4 ساعات من نهاية كل مباراة على أقصى تقدير.