فيلم وثائقي عن محرز

أنجزت إدارة نادي مانشستر سيتي بطل إنجلترا فيلما وثائقيا عن النجم الجزائري رياض محرز.

وسَيُعرض الفيلم عبر المنصّة الرّقمية لِنادي “الأزرق السّماوي”، في شهر جانفي 2023.

وقالت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في بيان لها نشرته الخميس، إن الجمهور الرّاغب في مشاهدة الفيلم الوثائقي عن محرز وأشرطة أخرى، عليه بِالاشتراك في منصّتها الرّقمية، وذلك بِدفع مبلغ 2.99 جنيه استرليني شهريا (نحو 480 دج).

هذا ويستعدّ الجناح محرز لِمواجهة فريقه السابق ليستر سيتي منتصف نهار السبت المقبل، بِرسم الجولة الـ 14 من عمر البطولة الإنجليزية.

“مشكل” ركلات الترجيح

عاد اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الثلاثاء، لِيُهدر مرّة أخرى ركلة جزاء.

وتعادل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة سلبية مع المضيف نادي بوروسيا دورتموند الألماني، لِحساب الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وانبرى الجناح محرز لِتنفيذ ركلة جزاء استفاد منها فريقه مانشستر سيتي في الدقيقة الـ 58، لكنه فشل في تحويلها إلى هدف في مرمى السويسري غريغو كوبل حامي عرين دورتموند.

وكرّر محرز السيناريو السلبي لِثاني مرّة على التوالي، ذلك أنه أهدر أيضا ركلة جزاء في الـ 11 من أكتوبر الحالي، خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي والمضيف نادي كوبنهاغن الدانماركي، بِرسم الجولة الرابعة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وكان تاريخ الـ 5 من أكتوبر الحالي، آخر موعد ناجح لِمحرز مع ركلة الجزاء، وذلك في مباراة فريقه “الأزرق السّماوي” والزائر نادي كوبنهاغن الدانماركي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات.

عموما، لم يُوفّق محرز في ركلة جزاء العاشرة له، في كلّ المقابلات الرسمية منذ موسم 2015-2016. وبِالمقابل، تمكّن قائد “محاربي الصّحراء” من هزّ الشباك بِواسطة هذه المخالفة – التي تُنفّذ داخل منطقة العمليات – 15 مرّة، منذ موسم 2016-2017. وذلك سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وفي الموسم الحالي، نجح رياض محرز في تحويل ركلتَي جزاء إلى هدفَين، وأخفق أيضا في ركلتَي جزاء أُخريَين.

والظّاهر أن رياض محرز يُعاني نفسيا مع بداية الموسم الحالي، بِدليل قلّة مشاركاته أساسيا مع فريقه مانشستر سيتي (9 مقابلات من أصل 17 مواجهة رسمية)، وندرة التهديف (هدفان وتمريرة حاسمة فقط)، والحظّ العاثر في التسجيل بِواسطة ركلات الجزاء.

وعقب نهاية مباراة فريقه مع المنافس نادي دورتموند، قال المدرب جوسب غوارديولا في مؤتمر صحفي إنه غير راضٍ تماما عن استمرار “مسلسل” إهدار ركلات الجزاء. وأضاف التقني الإسباني أن الرّقم كبير وسلبي جدا، خاصة وأن عددا لا بأس به من الرّكلات الجزاء الضّائعة كانت في مقابلات تاتبعة لِرابطة أبطال أوروبا، المنافسة القارّية الأولى للأندية.

وتابع غوارديولا تصريحاته يقول إنه يُشيد بِاللاعب لمّا يُبدي شجاعة لِتنفيذ ركلة جزاء، لكن تضييعها أمر سلبي يتوجّب الشروع الفوري في إيجاد الحلول المناسبة لِتحييده.

واختتم جوسيب غوارديولا قائلا إن رياض محرز قدّم خدمات جليلة لِفريق مانشستر سيتي، وسجّل عديد ركلات الجزاء، وفي منافسات كبيرة مثل رابطة أبطال أوروبا. لكن سقوط الدولي الجزائري مُجدّدا في فخّ إهدار مثل هذا النّوع المخالفات، أمر يتطلّب علاجه في أسرع وقت مُمكن.

ومنذ انطلاق موسم 2016-2017 (قدوم المدرب غوارديولا وبداية عمله)، فشل لاعبو فريق مانشستر سيتي في إهدار 28 ركلة جزاء، في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

ويبدو أيضا أن نادي مانشستر سيتي انتقلت إليه “عدوى” ركلات الترجيح التي ما زالت تُلازم منتخب إنجلترا، حيث أُقصي بِركلات الترجيح في نصف نهائي مونديال 1990 وثمن نهائي 1998 وربع نهائي 2006، ونصف نهائي بطولة أمم أوروبا 1996 وربع نهائي 2004 و2012 ونهائي 2021.