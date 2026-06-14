فينيسيوس يعادل رقم الأسطورة رونالدينيو (فيديو)
عادل مهاجم منتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور رقم مواطنه النجم السابق رونالدينو، في عدد الأهداف المونديالية.
وسجل فينيسيوس هدفا في شباك المغرب في الدقيقة 32، في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة الأولى من مونديال 2026.
واحتاج فينيسيوس إلى نصف عدد المباريات التي خاضها مواطنه رونالدينيو، في نهائيات كأس العالم، لكي يتعادل معه تهديفيا.
🚨🇧🇷 فينيسيوس يعادل أهداف رونالدينيو في كأس العالم.
▪️فينيسيوس: هدفين في 5 مباريات.
▪️رونالدينيو: هدفين في 10 مباريات. pic.twitter.com/bFV9nl0SW7
— شبكة RM4Arab (@RM4Arab) June 13, 2026
ويُعدّ هذا الهدف هو الثاني لفينيسيوس على مستوى نهائيات المونديال بعدما سجل هدفا في نسخة قطر عام 2022، أمام كوريا الجنوبية.
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هدف التعادل لصالح البرازيل 🇧🇷 ضد المغرب 🇲🇦🤯
هدف خياااااااااااااااااااااالي من فينيسيوس جونيور!!!!!!!
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— عمرو (@bt3) June 13, 2026
وسجل نجم ريال مدريد هدفيه في 5 مباريات فقط بالمونديال، بما في ذلك مباراة ضد المغرب، في حين أن النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل رونالدينيو قد سجل هدفين في شباك كل من الصين وإنجلترا.
وحسب موقع “ترانسفير ماركت” الإحصائي، لعب رونالدينيو 10 مباريات مونديالية آخرها بنسخة عام 2006 التي وصلت فيها البرازيل لدور الثمانية.