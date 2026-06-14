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رياضة

فينيسيوس يعادل رقم الأسطورة رونالدينيو (فيديو)

الشروق أونلاين
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فينيسيوس يعادل رقم الأسطورة رونالدينيو (فيديو)
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فينيسيوس ورونالدينيو

عادل مهاجم منتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور رقم مواطنه النجم السابق رونالدينو، في عدد الأهداف المونديالية.

وسجل فينيسيوس هدفا في شباك المغرب في الدقيقة 32، في المباراة التي جمعت المنتخبين لحساب الجولة الأولى من مونديال 2026.

واحتاج فينيسيوس إلى نصف عدد المباريات التي خاضها مواطنه رونالدينيو، في نهائيات كأس العالم، لكي يتعادل معه تهديفيا.

ويُعدّ هذا الهدف هو الثاني لفينيسيوس على مستوى نهائيات المونديال بعدما سجل هدفا في نسخة قطر عام 2022، أمام كوريا الجنوبية.

وسجل نجم ريال مدريد هدفيه في 5 مباريات فقط بالمونديال، بما في ذلك مباراة ضد المغرب، في حين أن النجم السابق لبرشلونة ومنتخب البرازيل رونالدينيو قد سجل هدفين في شباك كل من الصين وإنجلترا.

وحسب موقع “ترانسفير ماركت” الإحصائي، لعب رونالدينيو 10 مباريات مونديالية آخرها بنسخة عام 2006 التي وصلت فيها البرازيل لدور الثمانية.

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