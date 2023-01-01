فيورنتينا وساليرنيتانا الإيطاليان والهلال السعودي تريد أندي ديلور

خلاف حاد بينه وبين فريقه نيس الفرنسي

تلقى الجزائري أندي ديلور لاعب نيس الفرنسي، صدمة كبيرة من نادي أولمبيك مارسيليا، بالتزامن مع انطلاقة فترة الانتقالات الشتوية لعام 2023.

ودخل أندي ديلور في صراع مع إدارة نيس خلال الأيام الماضية، بسبب عدم الوفاء بشأن تعهد بزيادة راتبه، بخلاف عدم رضاه عن توظيفه داخل أرضية الملعب من جانب المدرب لوسيان فافر.

وكشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن أندي ديلور، وعكس ما يسعى لترويجه في الآونة الأخيرة من خلال وكيل أعماله، لا يدخل تماما في حسابات نادي مارسيليا. وأخطر نادي مارسيليا وكيل أعمال ديلور، بأنه لا ينوي تقديم أي عرض للتعاقد مع اللاعب حتى ولو على سبيل الإعارة.وجاء قرار إدارة مارسيليا بمثابة ثاني صفعة على التوالي للمهاجم البالغ من العمر 31 عاما، بعد خروجه أيضا من حسابات نادي لانس. وسيجد اللاعب نفسه في موقف حرج أمام مسؤولي نيس، بعد خروجه من حسابات كافة الأندية الفرنسية مؤخرا.

وأشارت “ليكيب” إلى أن ديلور يبقى محتفظا بأمل تغيير الأجواء من بوابة فيورنتينا وساليرنيتانا الإيطاليين، أو الهلال السعودي. ويبحث المهاجم المخضرم عن فريق يضمن له أكبر دخل مادي ممكن، دون البحث عن الرهان الرياضي، خاصة وأنه في المراحل الأخيرة من مسيرته الكروية.