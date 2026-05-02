في طبعته الثامنة والعشرين.. تنظيم صالون “باتيماتيك 2026” بهذا التاريخ

تنظم الطبعة الثامنة والعشرون للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية “باتيماتيك 2026” من 3 إلى 7 ماي الجاري، بمشاركة وطنية ودولية واسعة تشمل شركات عمومية وخاصة إلى جانب مؤسسات أجنبية تمثل 15 دولة، فضلا عن 40 مؤسسة ناشئة تنشط في مختلف مجالات القطاع، وفق ما أفاد به بيان للمنظمين.

وتقام هذه التظاهرة تحت رعاية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، حيث ستشهد حضورا لافتا لمتعاملين اقتصاديين من دول من بينها الصين وتركيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، في إطار تعزيز التبادل والخبرات في قطاع البناء والأشغال العمومية.

وينظم الصالون بالشراكة بين شركة “الجزائر للمعارض”، فرع مجمع سافكس، وشركة “باتيماتيك إكسبو”، على مساحة عرض تغطي كافة أجنحة قصر المعارض، ما يعكس حجم المشاركة وأهمية الحدث على الصعيدين الوطني والدولي.

ويتضمن برنامج التظاهرة سلسلة من المحاضرات التقنية والعلمية الموجهة للمهنيين والجامعيين، تشرف عليها لجان خبراء تضم إطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، حيث ستتناول مواضيع تتعلق بالابتكار والمؤسسات الناشئة في مجال البناء ومواد البناء، إضافة إلى التحديات البيئية الجديدة المرتبطة بالقطاع، على غرار انبعاثات الكربون في صناعة مواد البناء.

كما ستتناول المحاضرات قضايا تمويل المشاريع المبتكرة وتوظيف الابتكار في مجال البناء المستدام، في سياق دعم التحول نحو ممارسات أكثر استدامة ونجاعة في القطاع.

وسيتميز الصالون أيضا بتنظيم النسخة الثالثة من مسابقة الابتكار في البناء “INNOV BAT”، التي تهدف إلى تحفيز الابتكار في تقنيات البناء وتشجيع إيجاد حلول متأقلمة مع الواقع والجغرافيا الجزائرية، إلى جانب دعم المواهب والكفاءات الوطنية التي يعول عليها في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية.