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الجزائر

قائد أفريكوم يشيد بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بالمنطقة

الشروق أونلاين
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قائد أفريكوم يشيد بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بالمنطقة
رئاسة الجمهورية
جانب من استقبال رئيس الجمهورية لقاد أفريكوم

أشاد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، الجنرال مايكل لانجلي، بجهود الجزائر في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار بالمنطقة.

ونقل موقع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم”، عن لانجلي تاكيده بعد إنهائه جولة في إفريقيا شملت الجزائر والسنغال وغانا في الفترة من 6 إلى 10 فيفري، أنه بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون والفريق أول سعيد شنقريحة، فرص التعاون بين الجزائر والجيش الأمريكي.

وأوضح: “لقد أتيحت لي الفرصة التواصل هاتفيا مع الفريق أول سعيد شنقريحة في نوفمبر الماضي والتزمت بزيارة الجزائر في عام 2023.. إنني أقدر جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار الإقليمي من خلال مبادراتها لتدريب قوات الجوار”.

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