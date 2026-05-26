قائمة المنتخب الجزائري تتضح مع انطلاق التربص التحضيري

اتضحت قائمة لاعبي المنتخب الوطني المعنيين بالمشاركة في المونديال بنسبة كبيرة مع انطلاق التربص التحضيري.

وتم التعرف على أغلب الأسماء سواء من خلال وصول اللاعبين إلى مطار الجزائر الدولي، أو من خلال الصور الخاصة پأول حصة تدريبية.

وضمت القائمة 4 حراس، وهم: لوكا زيدان، بن بوط، رمضان، و بلعزوق .

كما ضمت 8 مدافعين، ويتعلق الأمر بكل من: شرقي، بلغالي، ايت نوري، حجام، بلعيد، ماندي، بن سبعيني وعبادة.

وفي الوسط يتواجد كل من: زروقي، بن طالب، بوداوي، تيطراوي، عوار شايبي، ومازا.

واستدعي لخط الهجوم كل من: محرز، حاج موسى، غجميس، غويري، بن بوعلي، عمورة و بولبينة.