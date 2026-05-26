-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

قائمة المنتخب الجزائري تتضح مع انطلاق التربص التحضيري

عمر سلامي
  • 1113
  • 0
قائمة المنتخب الجزائري تتضح مع انطلاق التربص التحضيري
Équipe d'Algérie de football
جانب من الحصة التدريبية

اتضحت قائمة لاعبي المنتخب الوطني المعنيين بالمشاركة في المونديال بنسبة كبيرة مع انطلاق التربص التحضيري.

وتم التعرف على أغلب الأسماء سواء من خلال وصول اللاعبين إلى مطار الجزائر الدولي، أو من خلال الصور الخاصة پأول حصة تدريبية.

وضمت القائمة 4 حراس، وهم: لوكا زيدان، بن بوط، رمضان، و بلعزوق .

كما ضمت 8 مدافعين، ويتعلق الأمر بكل من: شرقي، بلغالي، ايت نوري، حجام، بلعيد، ماندي، بن سبعيني وعبادة.

وفي الوسط يتواجد كل من: زروقي، بن طالب، بوداوي، تيطراوي، عوار شايبي، ومازا.

واستدعي لخط الهجوم كل من: محرز، حاج موسى، غجميس، غويري، بن بوعلي، عمورة و بولبينة.

مقالات ذات صلة
غياب تاريخي للاعبي ريال مدريد عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا

غياب تاريخي للاعبي ريال مدريد عن القائمة النهائية لمنتخب إسبانيا

بلايلي يعود لـ “وخز” خصومه

بلايلي يعود لـ “وخز” خصومه

هذه هي ملامح قائمة “الخضر” في مونديال 2026

هذه هي ملامح قائمة “الخضر” في مونديال 2026

آخر أخبار بن طالب و”الميركاتو” الصيفي

آخر أخبار بن طالب و”الميركاتو” الصيفي

يهمّ “الخضر”.. هذه هي نتائج الفحص الطبي لِإصابة ميسي

يهمّ “الخضر”.. هذه هي نتائج الفحص الطبي لِإصابة ميسي

نهاية المغامرة الإفريقية لِأشبال “الخضر”

نهاية المغامرة الإفريقية لِأشبال “الخضر”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد