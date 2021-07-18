قائمة جديدة من المواد “الممنوعة” من الاستيراد

بسبب تهديدها للمنتج المحلي

استيراد معدات طبية ومواد بناء ومواد بيضاء مسموح به خارج التوطين البنكي

تحضر الوزارة الأولى ووزارة المالية قائمة جديدة من المواد الممنوعة من التوطين البنكي يرتقب الإبراق بها قريبا للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، التي ستوجهها بدورها للبنوك الناشطة في الجزائر والمؤسسات المصرفية، حيث ستتضمن عددا من المنتجات البيضاء، بناء على شكاوى قدمتها مؤسسات عمومية، تشتكي من المنافسة غير النزيهة للمنتج الأجنبي المستورد، ويتعلق الأمر بقطع “سي كا دي” و”أس كا دي” بمختلف أنواعها، وبعض أصناف الملابس ومشتقاتها، والطماطم الصناعية وبعض أنواع المعدات الطبية ومواد البناء.

وأفادت مصادر من قطاع البنوك أن القائمة الجديدة والتي يرتقب أن تصدر نهاية الشهر الجاري، ستتضمن مواد منتجة محليا، استطاعت الجزائر ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، أو مواد غير أساسية وبالتالي لن يتسبب وقف استيرادها في أي أزمة في السوق، مع العلم أن معظم هذه المواد أدرجت في القائمة، بناء على شكاوى قدمتها مؤسسات عمومية وخاصة أكدت أن المنتج المستورد يرهقها ماديا ويشكل منافسا غير نزيه لها.

ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالطماطم المصبرة، والتي يتم إنتاجها محليا من طرف مجمع “عمور”، وتجهيزات “سي كا دي” و”أس كا دي” التي كان متاحا دخول بعض أصنافها للسوق الوطنية، ومواد البناء على غرار السيراميك والبلاط وبعض أصناف الحديد والإسمنت، والملابس عبر “الشوالة” و”الشيفون” وبعض مشتقاتها وأصنافها، والتجهيزات الطبية، وتعتبر هذه القائمة الأولى من نوعها، باعتبار أن عملية منع التوطين البنكي لبعض المواد يتم عادة وفق تعليمات خاصة لكل مادة على حدة وليس على شكل قوائم واضحة.

ويرمي الإجراء المرتقب أيضا، إلى تخفيض فاتورة الواردات التي أرهقت الميزان التجاري، حيث تضمن قانون المالية لسنة 2021، ميزانيات محددة للاستيراد تحتوي تخفيض الرقم بـ10 ملايير دولار، مقارنة مع سنة 2020، إضافة إلى إنعاش الشركات الوطنية سواء العمومية أو الخاصة، والتي لطالما اشتكت من تحطيم منتجها بفعل منافسة المستوردين الذين يسعون دائما لإغراق السوق الوطنية، بمنتجات أقل ثمنا، تشهد إقبالا من طرف المواطنين حتى وإن كانت أقل جودة.

وسبق وأن أوقفت البنوك قبل 3 أسابيع، بناء على تعليمة الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية عملية التوطين البنكي لواردات الأحذية والألبسة عن طريق ما يعرف بـ”الشوالة”، وهذا في خطوة جديدة لترشيد النفقات، وتشجيع المنتج المحلي، بناء على تعليمة مشتركة لوزارتي التجارة والمالية، في وقت أفادت مصادر من قطاع البنوك لـ”الشروق” أن الإجراء سيمس مستقبلا عددا مهما من المنتجات، التي يجب أن تخضع لمقص الرقابة في الاستيراد، لوضع حد لنزيف العملة، وإعطاء الأولوية للمنتج المحلي.

هذا وتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 تخفيض الواردات إلى 28 مليارا و210 مليون دولار، وهو ما يفرض وجود قائمة إضافية جديدة ستقلص السلع من حيث الحجم بـ10 بالمائة ومن حيث القيمة بـ19.34 بالمائة، أي ما يوازي 10 ملايير دولار.

وبالرغم من أن المواد الممنوعة من الاستيراد لن تشمل المواد الغذائية الأساسية ولا التجهيزات الصناعية أو المواد الأولية الموجهة للإنتاج، وإنما فقط مواد كمالية فقط، إلا أن تقليص الواردات بمبلغ 10 ملايير دولار سنة 2021 سيكون صعبا جدا وتحديا كبيرا أمام مصالح التجارة الخارجية.

من المرتقب أن تبلغ قدرة انتاج المركب الغازي “توات” بولاية أدرار 12 مليون متر مكعب، شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل طاقة إنتاجه التصميمية، وهذا بفضل عدة تدابير مبرمجة في هذا الشأن، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لمجمع “سوناطراك”.

وأوضح البيان أن الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، قام أمس بزيارة تفقدية للوحدات الإنتاجية بالجنوب الغربي، رفقة وفد من الإطارات السامية للشركة. وأضاف البيان، أن حكار استهل الزيارة بتفقد المركب الغازي “توات” واستمع لعرض تقييمي، قدمه مدير المركب، سليمان بن معزو، حول انشطة هذا المركب وكذا التدابير المبرمجة لبلوغ طاقة الإنتاج التصميمية المقدرة بـ12 مليون متر مكعب في اليوم شهر سبتمبر المقبل.

وكانت الوجهة الثانية للزيارة المركب الغازي “شمال رقان” حيث قدم مديره، محمد مختاري، عرضا لنشاط وإنتاج هذا المركب الذي يبلغ 8 ملايين متر مكعب في اليوم، وكذا برنامج الاستثمار المستقبلي للحفاظ على الطاقة الإنتاجية لهذا المركب.