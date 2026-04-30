قادمة من إسبانيا.. ميناء تنس يستقبل شحنة رابعة محمّلة بـ 16250 رأسًا من الأغنام

التلفزيون العمومي الجزائري
جانب من عملية تفريغ الشحنة

استقبل ميناء تنس بولاية الشلف شحنة رابعة من رؤوس الأغنام المستوردة من إسبانيا، تقدر بأزيد من 16.250 رأسًا، وذلك في إطار تنفيذ برنامج استيراد أضاحي عيد الأضحى المبارك، حسب ما أفادت به مديرية المصالح الفلاحية.

وأوضح مدير المصالح الفلاحية، مهدي قوادرية لـ”وأج”، أن الشحنة وصلت مساء أمس الأربعاء إلى الميناء، وتندرج ضمن الجهود الرامية إلى ضمان وفرة الأضاحي وتلبية الطلب الوطني خلال المناسبة الدينية.

وبحسب المصدر ذاته، باشرت الفرق البيطرية المخصصة للعملية مراقبة الأغنام فور وصولها على مستوى السفينة، قبل تحويلها إلى الحجر الصحي ببلدية أولاد فارس لمدة سبعة أيام، وفق البروتوكول الصحي المعتمد لضمان سلامة القطيع.

كما تم، في إطار تنظيم عملية التوزيع، تخصيص 11 نقطة لبيع أضاحي العيد عبر مختلف مناطق الولاية، مع تسخير فرق بيطرية لمتابعة الحالة الصحية للأغنام سواء داخل مناطق الحجر أو على مستوى نقاط البيع.

وتأتي هذه الشحنة ضمن سلسلة عمليات الاستيراد التي انطلقت مطلع شهر أفريل، حيث استقبل ميناء تنس ثلاث شحنات سابقة، شملت شحنتين من رومانيا قُدرتا بـ 8100 و9100 رأس، وشحنة أخرى من إسبانيا بـ 7150 رأس، ما يعكس تنوع مصادر الاستيراد لضمان استقرار السوق.

وتندرج هذه العملية ضمن الإجراءات الوطنية الرامية إلى تعزيز عرض أضاحي العيد وضمان توفرها عبر مختلف ولايات الوطن خلال الموسم الحالي.

