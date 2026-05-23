قادمة من سوريا.. ميناء عنابة يستقبل شحنة جديدة من الأغنام

استقبل ميناء عنابة، اليوم السبت، شحنة جديدة من الأغنام على متن السفينة “ALFA BRO” القادمة من سوريا، في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي باستيراد مليون رأس من الأغنام لتأمين تموين السوق الوطنية وتوفير أضاحي عيد الأضحى لسنة 2026.

وتندرج هذه العملية ضمن تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، الرامية إلى ضمان أفضل الظروف التنظيمية واللوجستية على مستوى الموانئ الوطنية، بما يسمح بالرفع من فعالية وسرعة معالجة وتفريغ شحنات المواشي المستوردة.

ورست السفينة بالمركز الرصيفي رقم 22 على الساعة 07:15 صباحًا، حيث تم تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية لمؤسسة ميناء عنابة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في النشاط المينائي، لضمان استقبال ومعالجة الشحنة في ظروف منظمة وفعالة.

وتم اتخاذ جملة من التدابير العملياتية والتنظيمية لتسريع وتيرة التفريغ وتحويل الأغنام نحو نقاط التوزيع المعتمدة، مع الالتزام الصارم بالإجراءات الصحية والبيطرية المعمول بها، لضمان سلامة العملية في جميع مراحلها.

وأكدت مؤسسة ميناء عنابة أن هذه العملية تعكس جاهزيتها اللوجستية وقدرتها التنظيمية على التعامل مع هذا النوع من النشاط، بما يعزز دورها في دعم تموين السوق الوطنية بالمواد الأساسية والمساهمة في إنجاح البرامج الاقتصادية والاجتماعية للسلطات العمومية.

كما شددت المؤسسة على استمرار تجنيد كافة إمكانياتها البشرية والمادية لضمان أداء مهامها الاستراتيجية بكفاءة وفعالية، وترسيخ مكانة الميناء كمنصة لوجستية محورية تدعم مسار التنمية الوطنية.