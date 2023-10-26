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الجزائر

قائد الولاية الرابعة التاريخية المجاهد العقيد يوسف الخطيب في ذمة الله

الشروق أونلاين
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قائد الولاية الرابعة التاريخية المجاهد العقيد يوسف الخطيب في ذمة الله
قائد الولاية الرابعة التاريخية المجاهد العقيد يوسف الخطيب - رحمه الله -

توفي يوم الخميس، قائد الولاية الرابعة التاريخية المجاهد العقيد يوسف الخطيب عن عمر يناهز 91 عاما. 

وأعلن التلفزيون العمومي وفاة “المجاهد العقيد يوسف الخطيب الذي كان آخر من قاد الولاية التاريخية الرابعة”، وقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة تعازيه لعائلة الفقيد.

من هو المجاهد العقيد الراحل يوسف الخطيب؟ 

ولد في 19 نوفمبر 1932 بولاية الشلف، سياسي وعسكري، قائد الولاية التاريخية الرابعة الجزائرية في الثورة التحريرية الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي.

تابع دراسته الجامعية وسجل في كلية الطب لكن “نشاطه السياسي واقتناعه بالعمل الثوري وإيمانه بحتمية الكفاح المسلح ضد الاحتلال الفرنسي جعلاه يلتحق بجبهة التحرير الوطني سنة 1955”.

الثورة التحريرية.. 

التحق بمعاقل الثورة التحريرية في الجبال بنواحي المدية بالولاية التاريخية الرابعة، فكان مسؤولا عن الصحة في عدة مناطق منها منطقة “الأخضرية وتنس ومليانة وثنية الحد..”

وتولى قيادة العسكرية بالمنطقة الثالثة من الولاية الرابعة “الونشريس” سنة 1957، حيث  قام بمبادرة تكوين كتائب للقيام بجلب الأسلحة من الحدود التونسية.

في سنة 1959 تم ترقيته إلى رتبة نقيب، ثم إلى رتبة رائد عضو بمجلس الولاية سنة 1960، وبعد استشهاد “سي الجيلالي بونعامة” عام 1961 خلفه على رأس الولاية الرابعة.

وقاد العمليات العسكرية في جبال “الونشريس” و”الظهرة” ومناطق متفرقة، وبقي في منصبه كقائد للولاية إلى غاية الاستقلال عام 1962.

بعد الاستقلال..

 تولى الفقيد العديد من المهام والمسؤوليات منها عضو بالمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1964، وعين رئيسا للجنة الحوار الوطني في أكتوبر 1993 وفي سنة 1994 عين رئيسا لندوة الوفاق الوطني.

كما ترأس الفقيد مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة التاريخية الى غاية رحيله، وكان يلح على الجانب المتعلق بكتابة التاريخ للمساهمة في الحفاظ على الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري.

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