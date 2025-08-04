قبضة حديدية بين بن ناصر وفريقه السابق ميلان

أندية تركية وروسية تترقب واللاعب يفضل البقاء مع مرسيليا

لا يزال الغموض يكتنف مستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي دخل في صدام مباشر مع إدارة نادي ميلان، بسبب اختلاف وجهات النظر بين الطرفين، وتعنت الفريق الإيطالي في مطالبه المالية.

وتؤكد عديد المصادر الإعلامية إيطالية بأن بن ناصر يرغب في الاستمرار باللعب في أوروبا ومواصلة مغامرته القصيرة مع نادي أولمبيك مارسيليا، الذي وجد راحته معه في النصف الثاني من الموسم الماضي.

وبحسب ما كشفه موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي الأحد نقلا عن صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” فإن بن ناصر رفض جملة وتفصيلا العرض الذي تقدم به نادي الاتحاد السعودي والذي أسال لعاب مسؤولي الروسونيري، وهو ما زاد من حدة الخلاف الموجود بين اللاعب وإدارة النادي اللومباردي، اعتبارا أن السعوديون عرضوا مبلغ 20 مليون يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري.

في ذات السياق، أكد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المختص في أخبار الانتقالات عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس” أن إسماعيل بن ناصر يريد البقاء في أوروبا، مشيرا إلى

دخول نادي بيشكتاش التركي، سباق التعاقد مع الدولي الجزائري خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية.

وبحسب ذات المصدر، فإن بيشكتاش، ليس النادي الأوروبي الوحيد المهتم بضم متوسط ميدان الخضر، حيث أكد أن ناديًا روسيًا استفسر أيضا عن وضعية بن ناصر.