-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

قبل ماي 2026.. إجراء جديد من بريد الجزائر لأصحاب دفتر “كناب”

الشروق أونلاين
  • 696
  • 0
قبل ماي 2026.. إجراء جديد من بريد الجزائر لأصحاب دفتر “كناب”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، يوم الخميس، عن تحديث مهم لفائدة زبائنها من أصحاب دفتر التوفير والاحتياط “كناب”.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت المؤسسة أنه سيتم الانتقال النهائي من دفتر التوفير الورقي “CNEP” إلى البطاقة الإلكترونية “CNEP-Poste”، وذلك ابتداءً من الفاتح ماي 2026 على مستوى كافة المكاتب البريدية.

ويأتي هذا القرار استجابة للتفاعل الإيجابي والطلبات المتزايدة على بطاقة “CNEP-Poste”، ما دفع المؤسسة إلى تعميم استخدامها كبديل عصري وآمن لدفاتر التوفير التقليدية.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى التوجه إلى مكاتب البريد التي تم بها فتح الحساب لأول مرة، وذلك  قبل التاريخ المحدد، من أجل تقديم طلب استبدال دفاترهم بالبطاقة الجديدة.

مقالات ذات صلة
تأسيس مهرجان ثقافي دولي لكتاب الطفل في الجزائر

تأسيس مهرجان ثقافي دولي لكتاب الطفل في الجزائر

هذه حصيلة التحول الإصلاحي نحو “جامعة الجيل الرابع”!

هذه حصيلة التحول الإصلاحي نحو “جامعة الجيل الرابع”!

طوارئ لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية

طوارئ لمواجهة مخلفات التقلبات الجوية

سفارة السويد تهنئ الجزائر على استضافة “زيارة استثنائية” لبابا الفاتيكان

سفارة السويد تهنئ الجزائر على استضافة “زيارة استثنائية” لبابا الفاتيكان

بوغالي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن الأسرى الفلسطينيين

بوغالي يدعو لتحرك دولي عاجل بشأن الأسرى الفلسطينيين

بوغالي يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من جيبوتي وزيمبابوي وأذربيجان

بوغالي يجري محادثات ثنائية مع نظرائه من جيبوتي وزيمبابوي وأذربيجان

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد