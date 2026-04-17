قبل ماي 2026.. إجراء جديد من بريد الجزائر لأصحاب دفتر “كناب”

أعلنت مؤسسة بريد الجزائر، يوم الخميس، عن تحديث مهم لفائدة زبائنها من أصحاب دفتر التوفير والاحتياط “كناب”.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” أوضحت المؤسسة أنه سيتم الانتقال النهائي من دفتر التوفير الورقي “CNEP” إلى البطاقة الإلكترونية “CNEP-Poste”، وذلك ابتداءً من الفاتح ماي 2026 على مستوى كافة المكاتب البريدية.

ويأتي هذا القرار استجابة للتفاعل الإيجابي والطلبات المتزايدة على بطاقة “CNEP-Poste”، ما دفع المؤسسة إلى تعميم استخدامها كبديل عصري وآمن لدفاتر التوفير التقليدية.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى التوجه إلى مكاتب البريد التي تم بها فتح الحساب لأول مرة، وذلك قبل التاريخ المحدد، من أجل تقديم طلب استبدال دفاترهم بالبطاقة الجديدة.