قبيل لقائه بوتين.. ترامب يتوعد روسيا بـ”عواقب وخيمة”

قبيل لقاء القمة الذي سيجمعه بنظيره الروسي غدا الجمعة، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موسكو من عواقب وخيمة في حال لم يوافق الرئيس فلاديمير بوتين، على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

نقلت وكالة رويترز تصريحات ترامب، الأربعاء، التي جاءت ردا على سؤال مفاده “إذا لم يوافق بوتين على إنهاء الحرب خلال لقاء الجمعة، هل ستفرضون عقوبات؟”، قال ترامب: “نعم، لن أفصح على العقوبات الآن، لكنها ستكون وخيمة على روسيا”.

ولفت أنه “إذا مضت القمة الأولى بشكل جيد، أريد ترتيب اجتماع ثان مباشرة يجمع بوتين وزيلينسكي”.

وأشار ترامب، إلى أن احتمال عقد الاجتماع الثاني مرتفع، وأنه سيكون حاضرا في حال أرادوا مشاركته.

وتابع أن احتمال أن يكون الاجتماع الثاني مثمرا أكثر من الأول.

وأضاف ترامب، أنه سيرى الوضع بشكل واضح خلال لقائه ببوتين.

وأوضح أن الاجتماع الثاني لن يُعقد في حال لم يحصل على الإجابات التي يريدها من بوتين.

وردا على سؤال حول مدى إمكانية إقناعه بوتين في لقاء الجمعة، قال ترامب “سأجيب على هذا السؤال بـ(على الأرجح)، لأنني أعرف بوتين جيدا، وقد أجريت معه العديد من اللقاءات سابقا”.

ومنذ 24 فيفري 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.