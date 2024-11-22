قرارات جديدة وهامّة لفائدة طلبة العلوم الطبية

مواصلة للتدابير المتخذة منذ 19 أكتوبر

حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ الإجراءات المتفق عليها مع ممثلي طلبة العلوم الطبية الذين شنوا إضرابا مفتوحا منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، حيث راسلت الوزارة، الخميس، عمداء كليات الطب عبر الوطن من أجل مواصلة التكفل بانشغالات الطلبة، واتخاذ التدابير التكميلية من أجل ذلك.

وفي إطار مواصلة التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية (الطب، الصيدلة، جراحة الأسنان” والتي تم طرحها خلال الاجتماعات التي عقدتها وزارة التعليم العالي منذ 19 أكتوبر الماضي وإلى غاية منتصف شهر نوفمبر، بإشراك جميع الفاعلين في الملف من ممثلي الطلبة وعمداء الكليات والشركاء الاجتماعيين وممثلي القطاعات الوزارية الأخرى كالصحة والإنتاج الصيدلاني، أصدرت وزارة التعليم العالي نهاية الأسبوع مجموعة قرارات هامة لصالح طلبة العلوم الطبية.

وبهذا الصدد، أمرت الوزارة في مراسلة لها تحمل رقم 1842 والصادرة بتاريخ 20 نوفمبر 2024، مديري الجامعات من أجل الاتصال مع عمداء كليات الطب والصيدلة لمواصلة التكفل بانشغالات طلبة العلوم الطبية، واتخاذ مجموعة من التدابير العملياتية التكميلية وإعلام الطلبة بها.

زيادة منحة الطلبة حسب 3 مستويات

وبناء عليه، قررت الوزارة عدة إجراءات منها زيادة المنحة الدراسية لطلبة العلوم الطبية، بدءًا من سنة 2025، والتي ستمنح حسب 03 مستويات، أي مستوى السنوات 1 و2 و3 ومستوى السنتين 4 و5 ومستوى السنتين 6 و7، مع ضبط مشروع القرار المتعلق بالتربصات في الوسط المهني للطلبة الداخليين، حيث تم إيداعه لدى مصالح الأمانة العامة للحكومة، والذي يرسم فترة تربص ممتدة خلال 11 شهرا من السنة، وتعويضا يوميا بـ500 دج، وتعويضا بـ1.000 دج يوميا في حالة المناوبة، وتعويضا بـ2.200 دج يوميا إذا كان مكان التربص بعيدا عن مقر إقامة الطالب بأكثر من 50 كم، فضلا عن تضمينه تعويضات عن التربصات في الوسط المهني لطلبة الطور العيادي بعدد أيام تحدّده اللجنة البيداغوجية الوطنية، وذلك طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-306 المؤرخ في 31 أوت 2013 المعدل، ويعد مطلب زيادة المنحة ومراجعتها من المطالب التي رفعها ممثلو الطلبة خلال اجتماعهم بالوزارة.

رفع مناصب توظيف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان

وفي ذات السياق، كشفت ذات المراسلة عن اتخاذ وزارة الصحة لقرار يقضي برفع عدد المناصب المخصصة لتوظيف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان على مستوى هياكل الصحة العمومية بصفة معتبرة بدءًا من سنة 2025، بما يسمح بامتصاص الطلب على العمل من حاملي شهادات العلوم الطبية الذين لا يحوزون مناصب عمل دائمة، إذ أن ذلك كان مطلبا أساسيا للطلبة المحتجين الذين رفعوا شعارات للمطالبة بالتوظيف ونددوا بشبح البطالة وسط خريجي العلوم الطبية.

وبخصوص مطلب التقليل من عدد الملتحقين بالعلوم الطبية سنويا، أكدت الوزارة بأن عدد الطلبة الجدد الذين سيسجلون في العلوم الطبية بعنوان السنة الجامعية المقبلة سيخضع لزوما لقدرات كل كلية بما فيها الملحقات من حيث سعة الاستيعاب وقدرة التأطير، والذي يحدده كل عميد ومدير جامعة.

تقييم مرحلي لملحقات كليات الطب

وإلى ذلك، أصدر الأمين العام لوزارة التعليم العالي عبد الحكيم بن تليس مراسلة ثانية بنفس التاريخ تحمل رقم 1843 -تحوز الشروق نسخة منها- موجهة لرئيس الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب من أجل الاتصال مع عمداء كليات الطب والصيدلة لإنجاز تقييم مرحلي لملحقات كليات الطب، إذ جاء في المراسلة: “في إطار سعي القطاع إلى ضمان السير الحسن لملحقات كليات الطب، أبلغكم أنه قد تقرر الشروع الميداني في عملية تقييم مرحلي لوضعية هذه الملحقات في أقرب الآجال، لاسيما من حيث سير الأنشطة البيداغوجية، والتأطير، والهياكل والتجهيزات”، وطلبت الوزارة من المعنيين ضبط رزنامة موحدة للقيام بعملية تقييم كل ملحقة، طبقا لاتفاقية إنشاء الملحقة المبرمة بين كلية الطب والجامعة الموطنة، مع رفع تقرير مفصل عن عمليات التقييم للوصاية.

شروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة

وفي سياق متابعة القرارات المنبثقة عن الاجتماعات مع ممثلي طلبة العلوم الطبية، أصدرت وزارة التعليم العالي القرار الذي يحدد شروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان المقيمين، حيث يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم بعض أحكام القرار رقم 1144 المؤرخ في 9 أكتوبر2024، والذي يحدد شروط الالتحاق بطور التكوين في الدراسات الطبية الخاصة.

وبناء عليه سيحدد عدد المناصب المفتوحة لمسابقة الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة، طبقا للأهداف المخططة في ميدان التغطية الصحية والتكوين في العلوم الطبية، لاسيما من حيث احتياجات الهياكل الاستشفائية الجامعية في كل تخصص المعبر عنها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة، وقدرات التأطير البشري على مستوى الهياكل الاستشفائية الجامعية، فضلا عن تعدادات حاملي شهادات الدراسات في طور التدرج في العلوم الطبية المتوقعة مشاركتهم، مع مراعاة هدف تحسين النسبة مقارنة بعدد المناصب وعدد المشاركين، ومعايير الجودة المعمول بها في مجال التغطية الصحية من حيث عدد الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالنسبة للكثافة السكانية.

تعديل المادة 9 من القرار 1144

وتضمن هذا القرار تعديلا للمادة 9 من القرار رقم 1144 المؤرخ في 9 أكتوبر 2024، والتي كانت محل جدل من قبل ممثلي طلبة العلوم الطبية، حيث تمت مراجعتها لتصبح:”يجوز للمترشح الناجح في مسابقة الالتحاق بدورة الدراسات الطبية الخاصة أجل ثلاثين يوما، ابتداء من تاريخ اختيار التخصص التنازل عن منصبه، وفي حالة استقالة المترشح الناجح بعد هذا الأجل، لا يُسمح له بالمشاركة في مسابقة دورة الدراسات الطبية الخاصة المنظمة بعنوان السنة الجامعية الموالية”.

وكلفت الوزارة المدير العام للتعليم والتكوين، ومديري الجامعات، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي.