قرار جديد.. تركيا “بلا فيزا” لهذه الفئة من الجزائريين

قررت السلطات التركية، إعفاء شريحة من المواطنين الجزائريين من تأشيرة الدخول لأغراض السياحة والعبور من حاملي جوازات السفر العادية.

ونشرت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، المرسوم الرئاسي الذي نُشر في الجريدة الرسمية التركية، والذي ينص على إعفاء المواطنين الجزائريين الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً، والذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، من تأشيرة الدخول.

وينص القرار على منح المستفيدين من هذا الإجراء حق الإقامة في تركيا لمدة لا تتجاوز 90 يوماً خلال كل فترة 180 يوماً، وفقاً للضوابط المعمول بها.

وكانت الفئات المشمولة سابقاً تقتصر على من هم دون 15 عاماً وفوق 65 عاماً، ما يجعل القرار الجديد توسعاً في نطاق المستفيدين من نظام الإعفاء من التأشيرة.