قرصنة أسطول الحرية: ومحاولات تعزيز الحصار على غزة

إقدام الاحتلال الإسرائيلي على قرصنة أسطول الحرية في المياه الدولية، هو محاولة واضحة لمنع كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وعرقلة أي جهد إنساني يدفع من أجل ذلك. لم يكن هذا الاعتداء حادثة معزولة؛ بل هي حالة متكررة جرى فيها قرصنة واعتراض أساطيل الحرية في كل مرة تتوجه فيها للقطاع المحاصر، ما يجري من اعتداءات على سفن كسر الحصار يأتي في سياق منظومة متكاملة من الإجراءات التي تهدف إلى إبقاء القطاع تحت ضغط الحصار والتجويع، والتي تهدف إلى التحكم الصارم في تدفق المساعدات عبر تطبيق ما بات يعرف بهندسة التجويع.

ما جرى لا يمكن توصيفه إلا باعتباره “قرصنة بحرية” مكتملة الأركان، وفقا لمبادئ القانون الدولي، التي تجرّم أي اعتداء على سفن مدنية في المياه الدولية، خاصة وأنها لا تحمل أي تهديد مباشر لقوات الاحتلال الإسرائيلي. محاولة تسويق الحدث كإجراء أمني لا تصمد أمام الحقائق، إذ إن السفن المستهدفة كانت تحمل طابعاً مدنياً إغاثياً، ولم تشكّل أي خطر عسكري. وعليه فإن استخدام القوة الغاشمة المسلحة لاعتراض سفن الأسطول يمثل اعتداء وتجاوز فج لكل الأعراف والقوانين الدولية.

أسطول الحرية هو مبادرة مدنية ذات طابع إنساني، كان وما زال يهدف إلى كسر الحصار المفروض على غزة وإيصال المساعدات متحدياً قيود الاحتلال الإسرائيلي العدوانية وغير المشروعة. في المقابل، يعكس اعتراض نشاط إنساني بالقوة، جريمة واعتداء سافر، ما يضع الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة مباشرة مع القيم التي تنص عليها الأمم المتحدة ويفرض على دول العالم التي شاهدت مراراً وتكراراً هذه الاعتداءات الوحشية وقفة جادة. ما جرى يؤكد أن الاستهداف لم يكن للسفن بحد ذاتها؛ بل لفكرة كسر الحصار غير الشرعي ومحاولة خلق بدائل إنسانية.

الاعتداء يرتبط ارتباطا وثيقا بسياسة ممنهجة لتكريس الحصار، حيث يجري منع أي ممر إنساني بديل، في ظل إغلاق المعابر البرية، وتقنين إدخال المساعدات، وتقييد حركة السفر عبر معبر رفح. هذا النهج لا يهدف فقط إلى التحكم في السكان والموارد، بل إلى إعادة تشكيل الواقع الإنساني في القطاع ضمن معادلة الضغط المستمر، وهو ما يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوّض أي إمكانية للتعافي مستقبلا من آثار الحصار والتجويع.

في هذا السياق، يجب أن تعلي الدول وخاصة العربية والإسلامية، والكيانات والمنظمات الدولية والحقوقية الصوت بتحميل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المشاركين على متن السفن، باعتبارهم مدنيين محميين بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني. وعليه فإن المطالبة بالإفراج الفوري عنهم، ووقف أي إجراءات تعسفية بحقهم، تمثل استحقاقاً قانونياً وأخلاقياً مكفول ولا يحتمل التأجيل.

يجب أن يفتح هذا الاعتداء الباب أمام ضرورة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، من خلال الدفع نحو قرار دولي بكسر حصار غزة، ومعاقبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وإعادة الاعتبار لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. إن الصمت أو الاكتفاء ببيانات الإدانة لا يرقى إلى مستوى الانتهاك الجسيمة المتكررة، ما جرى يستدعي تحركاً جدياً داخل الأطر الدولية لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء الصارخ للقوانين والمواثيق البحرية الدولية.

ما جرى يجب أن يعيد إحياء فكرة الممر البحري الإنساني إلى غزة كحق مشروع. ففي ظل سيطرة الاحتلال الإسرائيلي المشددة على المعابر البرية، وإغلاق المنافذ التجارية، يصبح فتح ممر بحري خاضع لرقابة دولية خياراً ضرورياً لضمان تدفق المساعدات بشكل مستدام، بعيداً عن الابتزاز الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي. أما على مستوى الرأي العام العالمي، فإن هذا الاعتداء يشكل فرصة لإعادة زخم تحركات التضامن الشعبي، وتحويله إلى ضغط فعلي عبر المظاهرات والوقفات والإعلام والمؤسسات الدولية. ما يتطلب تكثيف الحضور الإعلامي وتسليط الضوء على معاناة غزة، وربطها بمثل هذه الحوادث “قرصنة أسطول الحرية”، وهو ما يمكن أن يسهم في خلق حالة تعبئة عالمية تدفع باتجاه كسر الحصار وفرض واقع إنساني جديد.

في الختام، هذا الأمر لا يتعلق بحادثة بحرية عابرة؛ بل بلحظة كاشفة لطبيعة الصراع بين إرادة الحصار وإرادة كسره. وبينما يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى تكريس العزلة حول غزة، تبرز مثل هذه المبادرات، وما يرافقها من تضامن دولي، كأدوات مقاومة إنسانية، وتضع دول وأحرار العالم أمام اختبار حقيقي في رفض هذا الظلم والعدوان الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان غزة المحاصرة.