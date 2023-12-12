قروض حلال لشراء السيارات بنفس شروط 2019

رئيس قسم منتجات التجزئة ببنك البركة لـ"الشروق":

كشف رئيس قسم التجزئة ببنك البركة كريم سعيد أن قروض شراء سيارات “فيات” متاحة للمواطنين والأسر اعتبارا من الاثنين 11 ديسمبر 2023، تزامنا مع تدشين مصنع العلامة الإيطالية بوهران، مشددا على أن الشروط المطبقة هي نفسها لعام 2019 فيما يتعلق بالتسعيرات والهوامش، رغم التضخم وفارق الأسعار.

وأوضح كريم سعيد في تصريح لـ”الشروق” على هامش تدشين مصنع فيات للسيارات بطفراوي بولاية وهران، أن بنك البركة اختار تاريخ 11 ديسمبر بما يحمله من رمزية، والذي يتزامن أيضا مع تدشين مصنع “فيات” بالجزائر، لإعادة إطلاق تمويل شراء السيارات الذي كان معمولا به منذ فترة، وهو النشاط الذي يحتل فيه البنك مكانة ريادية ويسعى للحفاظ عليها، على حد تعبيره.

وأشار المسؤول ذاته إلى أنه رغم التضخم وارتفاع الأسعار الذي عرفته الجزائر على مدار السنوات الماضية، إلا أن بنك البركة بالجزائر حافظ على نفس الشروط المطبقة سنة 2019 فيما يتعلق بقروض شراء السيارات.

وقال في هذا الصدد “لم نرفع الأسعار أو هوامش ربح البنك، وسنحافظ أيضا على الإسهام الأولي للتمويل الذي سيكون في حدود 20 بالمائة على مدى 60 شهرا مع هامش بنسبة 10 بالمائة”.

وأضاف سعيد أن هناك إمكانية لتخفيض نسبة الهامش وذلك في إطار القروض الذي تمنح في إطار اتفاقيات، من منطلق أن بنك البركة لديه اتفاقيات مع هيئات ومؤسسات لتمويل قروض سيارات للعمال والموظفين، موضحا أن هذا النوع من القروض يحظى بشروط تفاضلية وخصوصا ما تعلق بالنسب والإسهام الأولي الشخصي.

وشدد مسؤول بنك البركة أنه اعتبارا من اليوم (الاثنين) فإن كافة الوكالات جاهزة لأخذ الطلبات التي تخرج من المصنع بغية تلبية طلبات الزبائن بأفضل الشروط البنكية الممكنة، مضيفا أن القرض اليوم يتعلق بسيارات لمجموعة ستيلانتيس وعلامة فيات تحديدا، التي يتم إنتاجها في الجزائر، وأن أي علامة أخرى من خارج مجموعة “ستيلانتيس” تقوم هي الأخرى بإنتاج السيارات محليا في الجزائر، ستكون قروض شراء مركباتها متاحة عبر بنك البركة للأسر والمواطنين.

وختم محدثنا بالإشارة إلى أن كافة منتجات بنك البركة التي يقدمها هي بتمويل إسلامي مائة بالمائة، وتدخل ضمن القرض الاستهلاكي وتشمل كل ما هو منتج جزائري من السيارات إلى المنتجات الكهرومنزلية والهواتف وكل ما هو منصوص عليه في قانون 2015 للقرض الاستهلاكي.