قريبا.. إطلاق مشروع ضخم بالشراكة مع السويد

سيتم خلال الأيام المقبلة، وضع حجر الأساس لمشروع ضخم يضم مخابر ومستشفى للعلاج بالخلايا، وذلك بشراكة سويدية، حسب ما كشفه وزير الصناعة الصيدلانية وسيم قويدري.

وخلال استضافته في “فوروم الأولى” للقناة الإذاعية الأولى، أعلن الوزير عن توقيع اتفاق بين مجمع صيدال وشركة “كارولينسكا” السويدية لإطلاق مشروع ضخم يضم مخابر ومستشفى للعلاج بالخلايا.

الوزير أكد أن المستشفى سيمكن من علاج نحو 90 مرضًا مستعصيًا. ومن المنتظر وضع حجر الأساس لهذا المشروع خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات السياق، أوضح قويدري أن الجزائر تحتضن 218 مصنعًا من أصل 600 مصنع أدوية موجودة في القارة الإفريقية، أي ما يعادل 30 بالمئة من الصناعة الصيدلانية الإفريقية، ما يؤكد مكانتها الريادية على المستوى القاري.

كما أكد أن الجزائر تسعى بقوة إلى تصدير أدويتها إلى الأسواق الإفريقية، خاصة بعد تقييم منظمة الصحة العالمية للإنتاج الوطني المقرر في سبتمبر المقبل.

وأشار إلى توقيع اتفاقية لتصدير الأدوية إلى موريتانيا، تمهيدًا لإنشاء مصنع أدوية هناك، مما يعزز مكانة الجزائر كمصدر رئيسي للأدوية في القارة الإفريقية.

وأضاف أن الجزائر تلقت بالفعل طلبات من عدة دول إفريقية وآسيوية لاقتناء أدويتها، بفضل احترامها للمعايير العالمية.

وفيما يخص داء السرطان، أشار قويدري إلى أن الجزائر قطعت أشواطًا كبيرة في مجال العلاج ، وأن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة لتوفير أدوية مرضى السرطان، بما فيها الأدوية باهظة الثمن.

وأضاف أن الوزارة تسعى لإنتاج المواد الأولية محليًا لتقليل فاتورة الإستيراد، داعيًا المستثمرين إلى الاستثمار في هذا المجال الإستراتيجي لضمان السيادة الوطنية.

كما أعلن ضيف الفروم عن مشروع لإنشاء مصنع للأدوية الخاصة بالأمراض المنتشرة في المناطق الصحراوية، قد يُقام بولاية تمنراست، ضمن استراتيجية لتوسيع التغطية الدوائية عبر كامل التراب الوطني.

وفي ختام حديثه، أشار الوزير إلى أن الجزائر تمتلك حاليًا أربع مؤسسات مختصة في تصنيع الأنسولين، وهي في طريقها إلى تغطية كامل احتياجات السوق المحلية، مع الشروع قريبًا في تصدير الأنسولين إلى الخارج.