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الجزائر

قريبا.. الاعتراف برخص السياقة الجزائرية في هذه الدولة الأوروبية

محمد فاسي
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قريبا.. الاعتراف برخص السياقة الجزائرية في هذه الدولة الأوروبية
ح.م
رخصة السياقة الإيطالية

أوضح وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، في رد كتابي على سؤال النائب البرلماني عبد الوهاب يعقوبي، أن وزارة النقل قامت بإدراج جميع الأصناف التي لم تكن مذكورة سابقًا ضمن النصوص التنظيمية، بعد صدور المرسوم التنفيذي المعدّل رقم 04-381 في الجريدة الرسمية، والذي يتضمن تحيين أصناف رخص السياقة الجزائرية، وهو ما كان يُعد شرطًا أساسيًا لاستكمال الاتفاق الثنائي بين الجزائر وإيطاليا.

وأكد عطاف أن دائرته الوزارية تتابع هذا الملف باهتمام خاص، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والنقل، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع الجانب الإيطالي بلغت مراحل متقدمة، خاصة في ما يتعلق بإعداد جداول التكافؤ وتجاوز التباين القانوني في معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي.

وفي السياق ذاته، أشار النائب عبد الوهاب يعقوبي إلى أن الجهود البرلمانية تواصلت بشكل مستمر، بالتعاون مع عدد من النواب الإيطاليين، من بينهم جوليو شنتيميرو، جيانجياكومو كالوفيني، وأندريا ماسكاريتي، إضافة إلى تنسيق مباشر مع السفيرين الإيطاليين (السابق والحالي) وسفارة الجزائر في روما.

كما شدد يعقوبي على أن المرحلة الراهنة تشهد عملية مطابقة تقنية بين الجانبين، تمهيدًا لتحديث الاتفاقية الثنائية، مؤكدًا أن الحل بات قريبًا بعد إزالة العقبة التنظيمية الأساسية التي كانت تعرقل الاعتراف برخص السياقة الجزائرية في إيطاليا.

ويُرتقب أن يُسهم هذا التقدم في تمكين أفراد الجالية الجزائرية بإيطاليا من استعادة حقهم في تحويل رخصهم، بما يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني، ويضع حدًا لمعاناة آلاف المواطنين التي استمرت لسنوات.

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