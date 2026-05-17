قريبا.. صندوق “كاسنوس” يطلق خدمة رقمية جديدة

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، عن إطلاق تسهيلات رقمية جديدة قريبا لفائدة مشتركيه، تُمكّنهم من الاستفادة من خدمات إدارية عن بُعد بكل سهولة دون الحاجة للتنقل.

وأوضح بيان للصندوق أنه من بين أبرز هذه الخدمات الجديدة، سيوفر خدمة الاقتطاع الآلي التي تتيح تسديد الاشتراكات بصفة تلقائية.

وتوفر هذه الخدمة للمشتركين تسديد اشتراكاتهم تلقائياً في مواعيدها مع تجنب التأخر والغرامات كما أن الخدمة متاحة على الهاتف 24/24 ساعة.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مساعي كاسنوس لتعزيز التحول الرقمي وتوفير خدمات أكثر فعالية، تضع راحة المشترك في صميم أولوياتها.