قسيمة السيارات متوفرة في صيغتها الورقية بجميع المكاتب البريدية

قالت مؤسسة بريد الجزائر يوم الأحد في بيان، أن قسيمة السيارات لسنة 2026، متوفرة في صيغتها الورقية على مستوى جميع المكاتب البريدية عبر التراب الوطني.

وأكدت المؤسسة في بيان “حرصها الدائم على تبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة. بما يضمن للمواطنين اقتناء القسيمة بكل سهولة وأريحية، مع مواصلة جهودها في تعزيز الشمول المالي”.

كل ما يجب أن تعرفه حول اقتناء قسيمة السيارات

وفي 1 مارس الماضي، أكدت المديرية العامة للضرائب انطلاق عملية اقتناء قسيمة السيارات، على أن تستمرّ استثنائيا إلى يوم الأحد 31 ماي 2026، عوض 31 مارس.

وأشار البيان إلى أن قسيمة السيارات في شكلها الورقي، ستكون متوفرة عبر شبابيك قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر، ابتداء من 01 أفريل 2026.

ومع ذلك، سيكون من الممكن اقتناء قسيمة السيارات في شكلها الرقمي، بداية من 1 مارس وإلى غاية 31 ماي 2026. عبر المنصة الرقمية “قسيمتك” المخصّصة للاقتناء الإلكتروني لهذه القسيمة.

من جهة أخرى، ذكّرت مديرية الضرائب بأن قانون المالية لسنة 2026 ينصّ على “إخضاع المركبات المجهّزة بنظام وقود غاز البترول المسال لإلزامية اقتناء قسيمة السيارات”.

كما لفت البيان ذاته، إلى ضرورة التأكد، قبل تسديد مبلغ القسيمة، من التعريفة القانونية للرسوم المطبقة على سياراتهم. وذلك بالرجوع إلى جدول التعريفات الظاهر في الأسفل.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أيضا، أن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تعدّ بمثابة بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية).

“وبالتالي، يجب على حاملي هذه البطاقات المؤقتة اقتناء القسيمة في غضون 30 يوما من تاريخ وضع السيارة للسير على التراب الوطني”، يقول البيان.

ومطلع فيفري الماضي، وقّع وزير المالية عبد الكريم بو الزرد على مقرّر يتضمن تمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات لسنة 2026. إلى غاية 31 ماي 2026، عند الساعة الرابعة 16:00 زوالا.

ومنذ العام الماضي، أصبح بإمكان مالكي السيارات دفع قيمة القسيمة عن بُعد، وتحميلها إلكترونيا مع إيصال الدفع الخاص بها. دون الحاجة إلى استظهارها على الزجاج الأمامي للمركبة.

كما يعفى إيصال الدفع الخاص باقتناء قسيمة السيارات عن بُعد، عن طريق الدفع الإلكتروني، من رسم حقّ الطابع. وفي حالة تلف القسيمة أو ضياعها، يمكن إعادة طباعتها من دون دفع أي حقوق إضافية.

بالمقابل، تتطلب إعادة طباعة القسيمة المقتناة عبر الدفع النقدي المباشر، في حالة التلف أو الضياع أو السرقة، دفع حقوق قيمتها 200 دينار جزائري.