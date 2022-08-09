قضية الاحتيال على الطلبة.. الإفراج عن المؤثرين “نوميديا ريفكا وستانلي”

طوت الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر، ملف المتهمين في ملف الإحتيال والنصب على الطلبة، بإصدار أحكام في حق المتورطين البالغ عددهم 13 متهما، أين وقعت عقوبات تراوحت 6 أشهر و6 سنوات حبسا نافذة، إلى جانب إفادة المتهمة “نوميديا لزول” من حكم البراءة.

وقع قاضي الدرجة الثانية عقوبة 6 سنوات حبسا نافذة في حق المتهم الرئيسي “ز أسامة” مسير الشركة، وبرائته من تهم تبيض الأموال، فيما أدينت والدته “ع.سعاد” برلمانية سابقة بعقوبة عام حبس منها 6 أشهر غير نافذة وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دج.

كما قضت المحكمة الاستئنافية ببراءة المتهمة “نوميديا لزول” عن روابط التهم الموجهة لها، وتوقيع عقوبة عام حبس منها 6 أشهر حبسا غير نافذة في حق المؤثرين ”فاروق بوجملين” المعروف “ريفكا” وكذا “محمد ابركان” المعروف بـ ”ستانلي”.

وتراوحت باقي العقوبات بين 4 و6 أشهر نافذة في حق المتهمين الآخرين، عن تهم النصب الموجه للجمهور، جنحة تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، بالإضافة إلى جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، بالإضافة إلى جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية و إدارية.

ويذكر أن محكمة الدار البيضاء الإبتدائية قد أصدرت عقوبات متفاوتة تراوحت بين عام و8 سنوات حبسا نافذا.

وفي 3 أوت 2022، فتحت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء العاصمة، ملف المؤثرين المتورطين في قضية الإحتيال على الطلبة، أين استمع قاضي الدرجة الثانية إلى أقوال المتهمين، الذين تمسكوا بإنكارهم للوقائع المتابعين بها.

وشهدت جلسة المحاكمة التي استمرت إلى ساعة متأخرة من الليل، انهيار المؤثرة نوميديا لزول، وفقدانها الوعي أثناء سماع إلتماس النيابة.

وجاءت إلتماسات ممثل الحق العام، بالمطالبة بتوقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي “أسامة زراقي” مسير الشركتين مسير الشركتين futre gate و vyklyk.dz.

كما تم التماس عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة في حق باقي المؤثرين نوميديا لزول وريفكا وستانلي وباقي المتهمين.

ويوم 26 جويلية 2022، مثل الثلاثاء المتهمون في القضية، والبالغ عددهم 13 شخصا، على رأسهم أربعة مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي، أمام قاضي الدرجة الثانية بالغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة، قبل أن يتقرّر تأجيل محاكمتهم إلى تاريخ 2 أوت 2022 بطلب من الدفاع.

الملف الذي سبق طرحه أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء يخص وقائع نصب واحتيال تعرض لها عشرات الطلبة الجزائريين الراغبين في اتمام دراستهم بالخارج، من طرف شركتين وهميتين تحت اسم “فيوتر ڨايت”، وسلبهم مبالغ مالية معتبرة، كما وُجهت تهم عديدة للمتورطين في الملف، من بينهم نجوم بارزون بـ”السوشل ميديا”، ويتعلق الأمر بكل من المؤثرة نوميديا لزول، وفاروق بوجملين المعروف بـ”ريفكا” وكذا محمد ابركان المعروف بـ”ستانلي”، بالإضافة إلى كل من صاحب الشركة ومسيرها المدعو “ز.أسامة” وسكرتيرته المدعوة لينا، وكذا صاحب وكالة سياحة وأسفار يدعى “ب.محمد أمين”، مع والدة المتهم الرئيسي وهي برلمانية سابقة، ووكلاء أعمال المؤثرين، وأيضا المؤثرة ايناس عبدلي التي تمت محاكمتها بقسم الأحداث بمحكمة الدار البيضاء منذ أيام، كونها قاصرا وأدينت بعقوبة مالية قدرت بـ10 ملايين سنتيم.

وأصدرت محكمة الجنح منذ أسابيع أحكاما تراوحت بين البراءة وعام إلى 7 سنوات حبسا نافذا، وغرامات مالية بين 50 ألف دج و5 مليون دج، ضد جميع المتهمين بعد تجنيح الملف وإعادة تكييفه من جناية إلى جنحة، عن تهم المشاركة في تبييض الأموال باستعمال تسهيلات يمنحها نشاط مبني في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجنحة المشاركة في مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.