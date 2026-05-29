قضية الوزير الفار حميد طمار أمام المحكمة يوم 8 جوان

عن وقائع بيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي

تنظر يوم 8 جوان الداخل، محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في قضية الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفار من العدالة، إلى جانب رجل الأعمال صاحب شركة ذات المسؤولية المحدودة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، رفقة متهمين آخرين، المتابعين في ملف الفساد المتعلق بـ”الخوصصة وبيع أملاك الدولة بالدينار الرمزي”.

القرار اتخذته رئيسة جلسة الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي نهاية الأسبوع، وهذا بعد طلبات هيئة الدفاع التي التمست من هيئة المحكمة منحها أجلا إضافيا للاطلاع الجيد على أوراق الملف لتقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 8 جوان الجاري.

ويمثل الوزير الفار حميد طمار ومن معه أمام هيئة المحكمة عن تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 تتراوح بين الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وجنحة تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.

فيما وجّهت للوزير الأسبق تهم إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، وجنحة منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة تبديد أموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها المادة 26 فقرة 1، المادة 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

قضية الحال التي حقق فيها قاضي تحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تتعلق بتجاوزات وخروقات ارتكبها الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار حميد طمار، الفار من العدالة، والمتعلقة بـ”التلاعب” بمؤسسة اقتصادية تابعة للدولة “مطاحن تيارت” التابعة لمجمع “ارياض” والتنازل بالدينار الرمزي عن حصص منها لشركة “إخلاص” المختصة في المطاحن والمواد الغذائية، وهي محل متابعة جزائية في ملف الحال.