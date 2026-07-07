قضية مارين لوبان.. السجن 3 سنوات مع الاحتفاظ بحق الترشح للرئاسيات

قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الثلاثاء، بسجن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ثلاث سنوات، مع الإبقاء على حقها في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027.

وفتحت المحكمة الباب أمام لوبان، للعودة إلى السباق الرئاسي المقبل، بعدما خففت العقوبات الصادرة بحقها في قضية إساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي، ما أعاد إحياء آمالها في خوض الانتخابات للمرة الرابعة.

ووفقا لما أورده موقع فرانس 24 فقد قضت المحكمة، بسجن لوبان ثلاث سنوات، منها سنة نافذة تُنفذ تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، وسنتان مع وقف التنفيذ، إلى جانب تغريمها 100 ألف يورو، وإدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.

يذكر أن النيابة العامة طلبت من محكمة الاستئناف في فيفري الماضي، إنزال عقوبات صارمة على لوبان، تتمثل في عدم الأهلية لخمس سنوات والحبس لأربع سنوات، بينها ثلاثا مع وقف التنفيذ في قضية اختلاس أموال.

وتعود القضية إلى اتهام لوبان وعدد من أعضاء حزب “التجمع الوطني” باستخدام أموال مخصصة لمساعدين برلمانيين في البرلمان الأوروبي لتمويل موظفين يعملون لصالح الحزب خلال الفترة الممتدة بين عامي 2004 و2016، وهي الاتهامات التي تنفيها لوبان باستمرار.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت في مارس 2025 حكما أكثر تشددا، تضمّن منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة خمس سنوات، ما كان سيحول دون مشاركتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قبل أن تعدّل محكمة الاستئناف العقوبة، لتبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية ترشحها.