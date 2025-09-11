قطر تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، عن استضافة البلاد لقمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة الهجوم الصهيوني الذي استهدف مقرا للوفد المفاوض لحماس بالدوحة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن البلاد ستستضيف الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة يوم الأحد المقبل، يعقبه انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، وذلك خلال الفترة من 14 – 15 سبتمبر الجاري في العاصمة الدوحة.

وفي مقابلة له مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، أكد رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن بلاده لا تقبل التهديدات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى أن نتنياهو يهدد الدول الأخرى في المنطقة وهي لم تشكل له أي تهديد، مشددًا على أن هناك ردا من المنطقة يجري بحثه مع الشركاء، معربًا عن أمله في أن يكون هذا الرد “حقيقيا وقادرا على وقف بلطجة إسرائيل”.

وكانت السلطات القطرية قد أكدت في وقت سابق أن الكيان الصهيوني نفذ هجومًا وصفته بـ”الجبان”، استهدف مقرات سكنية يقطنها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، وذلك أثناء اجتماع الوفد التفاوضي للحركة لمراجعة المقترح الأخير للرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونجى أعضاء الوفد التفاوضي من محاولة الاغتيال، بينما استشهد خمسة من مرافقي الوفد، إضافة إلى نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه، وأحد عناصر الأمن الداخلي القطري، كما أصيب آخرون جراء الهجوم.