قطر للطاقة تعلن حالة القوة القاهرة
أعلنت شركة قطر للطاقة اليوم الثلاثاء، 24 مارس، حالة القوة القاهرة في بعض عقود توريد الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل.
ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز” تشمل هذه العقود عملاء في إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين.
ويعني إعلان القوة القاهرة أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الشركة وعملائها أصبح مستحيلا.
وهذه ثاني مرة تعلن فيها قطر للطاقة حالة القوة القاهرة، فسبق للشركة وان اخطرت عملاءها في 4 مارس الماضي على وقفها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.