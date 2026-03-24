-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

قطر للطاقة تعلن حالة ⁠القوة القاهرة

الشروق أونلاين
  • 550
  • 0
قطر للطاقة

أعلنت شركة ‌قطر للطاقة ​اليوم ​الثلاثاء، 24 مارس، حالة ⁠القوة ​القاهرة ​في بعض عقود ​توريد ​الغاز الطبيعي المسال ‌طويلة ⁠الأجل.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز” ​تشمل ⁠هذه العقود عملاء في ​إيطاليا ​وبلجيكا ⁠وكوريا ⁠الجنوبية ​والصين.

الغاز الجزائري يبرز كخيار استراتيجي لإيطاليا بعد أزمة الإمدادات القطرية

ويعني إعلان القوة القاهرة أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الشركة وعملائها أصبح مستحيلا.

وهذه ثاني مرة تعلن فيها قطر للطاقة حالة القوة القاهرة، فسبق للشركة وان اخطرت عملاءها في 4 مارس الماضي على وقفها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.

مقالات ذات صلة
ثالث أيام العيد.. أعوان الرقابة يتابعون التزام التجار بنظام المداومة  

ثالث أيام العيد.. أعوان الرقابة يتابعون التزام التجار بنظام المداومة  

“الحدود الجنوبية تتحول إلى بوابة استثمارية ضخمة بين الجزائر والنيجر”

“الحدود الجنوبية تتحول إلى بوابة استثمارية ضخمة بين الجزائر والنيجر”

انطلاق استخراج الفوسفات بمنجم بلاد الحدبة أواخر شهر أفريل القادم

انطلاق استخراج الفوسفات بمنجم بلاد الحدبة أواخر شهر أفريل القادم

رزيق في نيامي لإعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والنيجر

رزيق في نيامي لإعطاء دفع جديد للتعاون بين الجزائر والنيجر

من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

من نوع “TS11” بسعة 51 مقعداً.. ميناء جن جن يستقبل شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

قفزة قياسية في إنتاج الغاز الجزائري.. وزيارة مرتقبة لميلوني تعزز آفاق الإمدادات

قفزة قياسية في إنتاج الغاز الجزائري.. وزيارة مرتقبة لميلوني تعزز آفاق الإمدادات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد