قطر للطاقة تعلن حالة ⁠القوة القاهرة

أعلنت شركة ‌قطر للطاقة ​اليوم ​الثلاثاء، 24 مارس، حالة ⁠القوة ​القاهرة ​في بعض عقود ​توريد ​الغاز الطبيعي المسال ‌طويلة ⁠الأجل.

ووفقا لما نقلته وكالة “رويترز” ​تشمل ⁠هذه العقود عملاء في ​إيطاليا ​وبلجيكا ⁠وكوريا ⁠الجنوبية ​والصين.

ويعني إعلان القوة القاهرة أن تنفيذ الالتزامات التعاقدية بين الشركة وعملائها أصبح مستحيلا.

وهذه ثاني مرة تعلن فيها قطر للطاقة حالة القوة القاهرة، فسبق للشركة وان اخطرت عملاءها في 4 مارس الماضي على وقفها إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة.