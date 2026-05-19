قفزة في صادرات الغاز الجزائري لتونس خلال 2026

سجّلت واردات تونس من الغاز الجزائري ارتفاعًا بنسبة 8% خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى نحو 694 ألف طن مكافئ (4.93 مليون برميل)، ما أسهم في دعم إنتاج الكهرباء الذي ارتفع بنحو 7% ليبلغ 4493 غيغاواط/ساعة، في ظل اعتماد شبه كلي على الغاز الطبيعي في تشغيل محطات التوليد.

وبحسب بيانات حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة، يواصل الغاز الجزائري لعب دور محوري في تلبية الطلب الطاقوي التونسي، حيث يعتمد قطاع الكهرباء على الغاز بنسبة تقارب 93%، ما يجعل الإمدادات القادمة من الجزائر عنصرًا أساسيًا في استقرار منظومة الطاقة في البلاد، خاصة مع ارتفاع الاستهلاك المحلي في فترات الذروة.

وتشير البيانات إلى أن زيادة الواردات جاءت بالتزامن مع نمو استهلاك الغاز الموجه لتوليد الكهرباء والتدفئة خلال عام 2025، حيث بلغ نحو 3.365 مليار متر مكعب خلال الأشهر العشرة الأولى، مقابل 3.039 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من عام 2024، ما عزز الحاجة إلى الإمدادات الخارجية.

وفي المقابل، تراجع إنتاج الغاز في تونس خلال عام 2025 بنسبة 12.2% ليصل إلى 1.001 مليار متر مكعب بين جانفي وأكتوبر، مقارنة بـ 1.14 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من 2024، ما وسّع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ورسّخ الاعتماد على الغاز الجزائري كمصدر رئيسي للتوريد.

كما ارتفع إنتاج الكهرباء في الربع الأول من 2026 إلى 4493 غيغاواط/ساعة، مدفوعًا بزيادة واردات الغاز الجزائري، في وقت يعتمد فيه أسطول التوليد على الغاز الطبيعي بنسبة تتجاوز 93% من إجمالي الإنتاج.

وعلى صعيد قطاع المحروقات، تراجع إنتاج النفط في تونس بنسبة 13% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2026، ليبلغ نحو 0.29 مليون طن مكافئ نفط (2.06 مليون برميل)، مقارنة بـ 0.33 مليون طن (2.34 مليون برميل) خلال الفترة نفسها من 2025، بما يعادل نحو 22.8 ألف برميل يوميًا.

ويُعزى هذا التراجع إلى الانخفاض الطبيعي في إنتاج الحقول القديمة، إلى جانب تراجع الاستثمارات في أنشطة الاستكشاف والتطوير، وفق البيانات ذاتها، ما زاد من الضغوط على ميزان الطاقة.

كما سجل إنتاج سوائل الغاز ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 1% ليصل إلى 32 ألف طن مكافئ نفط (227.2 ألف برميل)، مقابل 31 ألف طن (220.1 ألف برميل) خلال الفترة نفسها من العام السابق، في حين استقر إنتاج الغاز التجاري الجاف عند مستويات شبه ثابتة.

وفي السياق نفسه، تراجعت كميات الإتاوة الإجمالية بنسبة 18% حتى نهاية مارس 2026، لتسجل نحو 151 ألف طن مكافئ نفط (1.07 مليون برميل)، مقابل 184 ألف طن (1.31 مليون برميل) خلال الفترة نفسها من 2025، ما يعكس استمرار الضغوط على قطاع الطاقة وتزايد الاعتماد على الغاز الجزائري لتغطية الطلب المحلي.