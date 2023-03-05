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رياضة

قندوسي يوضح بخصوص طريقة احتفاله أمام القطن الكاميروني

عمر سلامي
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قندوسي يوضح بخصوص طريقة احتفاله أمام القطن الكاميروني
ح.م
أحمد قندوسي

فسر الجزائري أحمد قندوسي، لاعب نادي الأهلي،طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك القطن الكاميروني.

واحتفل قندوسي بأول أهدافه مع الأهلي واضعا يده على فمه ناحية جماهير ناديه وهو ما فسره البعض أنه يطالبهم بالسكوت دون سبب، رغم تشجيعهم له.

وأنهى قندوسي الجدل عبر حسابه على “انستغرام”، موضحا أنه يقصد تقبيلهم وليس الإشارة بعلامة السكوت.

وسجل قندوسي هدف فريقه الثاني في المباراة التي فاز بها الأهلي بثلاثية مساء السبت على ملعب السلام بالقاهرة، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى للمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا.

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