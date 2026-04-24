قنصلية الجزائر بنيس تحتفي بالمتذوق العالمي لزيت الزيتون رابح مفتاح

سجل المتذوق العالمي للزيت الجزائري رابح مفتاح حضوره في الدورة الرابعة والعشرين من المسابقة الدولية لزيوت العالم” AVPA 2026 ” التي احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس يومي 13 و14 أفريل، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في تذوق وتقييم الزيوت الغذائية من مختلف دول العالم.

واحتفت قنصلية الجزائر بنيس، جنوب فرنسا، وهي الدائرة القنصلية التي يقيم بها الخبير رابح مفتاح، في منشور لها على موقعها الرسمي على الإنترنت، بمشاركته في هذه التظاهرة الدولية، معتبرة ذلك مكسبا يعكس حضور الكفاءات الجزائرية في المحافل المتخصصة في تذوق وتقييم زيوت الزيتون.

ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا الموعد الدولي عرف مشاركة نحو 200 عينة من زيت الزيتون القادمة من مختلف القارات، خضعت لمرحلة تقييم أولية تقنية دقيقة، قبل الانتقال إلى المرحلة النهائية التي تضمنت تذوقا مباشرا لأزيد من 90 عينة بطريقة الاختبار الأعمى، لاختيار أفضل الزيوت من حيث الجودة والخصائص الحسية.

وأشارت القنصلية إلى أن لجنة التحكيم ضمت خبراء دوليين ومختصين في مجال الذوق الغذائي، إلى جانب طهاة محترفين ومنتسبين إلى مدرسة FERRANDI الفرنسية، حيث جرت عملية التقييم تحت إشراف الخبيرة الإسبانية باز فيغاريس ميغنو، وفق معايير صارمة ترتكز على الجودة والنكهة والخصائص الحسية لكل منتج.

وشارك الخبير الجزائري رابح مفتاح، ابن بلدية سطارة شرق جيجل، ضمن لجنة التحكيم المتخصصة، ممثلا الجزائر في هذا المحفل الغذائي العالمي، حيث ساهم في تقييم الزيوت المشاركة ضمن عملية دقيقة تقوم على الذوق العلمي والخبرة العملية في تذوق زيت الزيتون.

التظاهرة عرفت أيضا تبادلا للخبرات بين مختصين من مدارس طهو وتذوق مختلفة، ما سمح بتقاطع تجارب متعددة حول معايير الجودة والتميز في المنتجات الغذائية، خاصة زيت الزيتون الذي يمثل أحد أبرز المنتجات المتوسطية.