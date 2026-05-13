كأس أمم إفريقيا.. أشبال “الخضر” يواصلون تحضيراتهم لمواجهة غانا (فيديو)

أجرى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أمس الثلاثاء، حصته التدريبية الثانية منذ وصوله إلى الرباط، تحسبا لمواجهة غانا.

ويواجه أشبال “الخضر”، غانا، هذا الخميس، لحساب الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2026.

وانطلقت الحصة التدريبية على الساعة السادسة مساءً، بمشاركة 25 لاعبا، حيث خصصها الطاقم الفني للجانبين التقني والتكتيكي.

وانعقد، خلال فترة ما بعد الظهيرة، الاجتماع التقني الخاص بمنتخبات المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث تمت مناقشة مختلف التفاصيل التنظيمية المتعلقة بمباريات “الخضر” في دور المجموعات، على أن يخوض المنتخب الوطني مباراته أمام غانا بالزي الأبيض.