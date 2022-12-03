كأس العالم قطر 2022 .. أرقام من دور المجموعات

اختتمت الجمعة، منافسات دور المجموعات من مونديال قطر، 2022، وهو الدور الذي شهد العديد من المفاجآت، بإقصاء منتخبات كبيرة على غرار ألمانيا وبلجيكا.

وشهد دور المجموعات تسجيل 120 هدفا خلال 48 مباراة لعبت، كما سجلت منتخبات المجموعة الخامسة أكبر عدد من الأهداف بمجموع 22 هدفا.

واختتم الدور الأول من المونديال، بتواجد 5 لاعبين في صدارة قائمة الهدافين، بثلاثة أهداف، ويتعلق الأمر بكل من الإنجليزي ماركوس راشفورد، والفرنسي كيليان مبابي، والهولندي كودي غاكبو، والإسباني الفارو موراتا، والإكوادوري إينير فالنسيا.

ولم يتمكن أي منتخب خلال دور المجموعات من تحقيق 3 انتصارات، وتبقى منتخبات هولندا وإنجلترا والمغرب الأكثر جمعا للنقاط في هذا الدور بـ7 نقاط.

ولم تتذوق خمسة منتخبات طعم الهزيمة في الدور الأول، ويتعلق الأمر بمنتخبات هولندا وإنجلترا والمغرب، بالإضافة إلى منتخب الولايات المتحدة الأميركية، ومنتخب كرواتيا.

من جهة أخرى، عجزت 5 منتخبات عن تحقيق أي انتصار بدور المجموعات، وهي منتخبات قطر وويلز، ومنتخب الدنمارك، وكندا ومنتخب صربيا.

وبصم منتخبا إنجلترا وإسبانيا، على أعلى حصيلة تهديفية في الدور الأول، بـ 9 أهداف، وذلك بفضل فوز إنجلترا على إيران 6-2، وويلز 3-0، أما إسبانيا فسجلت في المباراة التي فازت بها على كوستاريكا 7-0، وفي تعادلها مع ألمانيا 1-1، وعند خسارتها أمام اليابان بنتيجة 2-1.

أما المنتخبات التي سجلت أقل عدد من الأهداف في هذه النسخة، فهي منتخبات قطر، وويلز، والدنمارك، وتونس، وبلجيكا بهدف واحد لكل منتخب.

ومن مجموع 48 مباراة، حضر التعادل في 10 مباريات، من بينها 6 لقاءات انتهت بالتعادل السلبي.

وبالنسبة للبطاقات فقد بلغ عدد الصفراء 166 بطاقة صفراء، كانت حصيلة المنتخب السعودي الأعلى بـ14 بطاقة صفراء،

ولم يحصل لاعبو المنتخب الإنجليزي على أي بطاقة صفراء في المباريات الثلاثة الأولى بالدور الأول، ضد إيران والولايات المتحدة الأميركية وويلز.

أما البطاقات الحمراء فكانت حاضرة في مناسبتين بالنسبة للاعبين، ويتعلق الأمر بطرد لاعب منتخب ويلز واين هينيسي، والثانية لمهاجم الكاميرون فينسنت أبو بكر، فيما طرد مدرب كوريا الجنوبية، باولو بينتو أمام غانا.

وأعلن خلال الدور الأول، عن 14 ركلة جزاء، سجلت 9 منها،وتم تضييع 5 ركلات.