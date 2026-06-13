كأس العالم 2026 وتناقضات “الفيفا”

انطلقت، منذ أيام، منافسات كأس العالم 2026، وسط ترقب جماهيري جارف لحدث تاريخي يقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبا، وتستضيفه ثلاث دول. وعرف هذا المحفل العالمي أزمات تنظيمية وسياسية حادة، فرضت نفسها على المشهد الرياضي، وتحولت كواليس البطولة إلى ساحة مفتوحة من الاعتراضات والتعقيدات اللوجستية، التي وضعت الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” واللجان المنظمة في موقف حرج.

تأتي الملفات الأمنية ومشاكل السفر على رأس القضايا التي أثارت جدلا واسعا، فقد واجهت بعض المنتخبات والوفود تدابير مشددة عند وصولها إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تعرّض نجوم كبار للاحتجاز والتحقيق الطويل في المطارات، مثل المهاجم العراقي أيمن حسين والمصور طلال صلاح. ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل حظر دخول الحكم الصومالي عمر عرتان، وفرض قيود صارمة على تحركات البعثة الإيرانية التي أُلزمت بمغادرة الولايات المتحدة فور انتهاء مبارياتها، ما اضطرّها إلى نقل تربصها التدريبي إلى المكسيك، وتعرُّض بعثة المنتخب السنغالي لتفتيش دقيق ومبالغ فيه وصفه البعض بـ”المهين”. هذه الإجراءات وأخرى أثارت تساؤلات قوية حول مدى التزام الدول المستضيفة بمبدأ المساواة واللعب العادل الذي تقره لوائح “الفيفا”؟

كما عانت عدة منتخبات من سوء التخطيط والظروف المحيطة بمعسكرات التدريب، واحتجَّ المنتخب الياباني بقوة على رداءة ملاعب التدريب المخصصة له وخوفه من إصابات اللاعبين، بينما عاشت بعثة سويسرا حالة من القلق والذعر نتيجة وجود أفاعٍ سامة في محيط مقر إقامتها. وفي الوقت نفسه، تجددت المخاوف الأمنية عقب وقوع حادث إطلاق نار أسفر عن إصابات بالقرب من مقر إقامة المنتخب الإنجليزي، يضاف إلى ذلك كله القلق من التقلبات الجوية القاسية وبروتوكولات الطقس الأمريكية الصارمة، التي قد تفرض إيقاف المباريات، ما يهدد بالتأثير سلبا على المردود البدني للاعبين وريتم اللقاءات.

غير أن القضية التي أثارت جدلا هي قرار “الفيفا” منح اعتماد للصحافي الفرنسي المسجون في الجزائر “كريستوف غليز”، ما أثار جدلا واسعا حول ازدواجية معايير الهيئة الدولية، وجاءت هذه الخطوة الرمزية تزامنا مع مونديال 2026، إذ خصصت “الفيفا” مقعدا شاغرا للصحافي المحكوم بسبع سنوات سجناً بتهمة الإشادة بالإرهاب. في المقابل، تتغاضى هيئة أنفانتينو عن قضايا شائكة وأكثر عمقا تمس جوهر اللعبة والعدالة الرياضية، إذ تولي اهتماما بقضايا إعلامية جاذبة للتعاطف الدولي لتلميع صورتها، بينما تتفادى التدخل في ملفات سيادية معقدة كمنع بعض الدول لمنح التأشيرات للرياضيين أو التدخلات السياسية في شؤون الاتحادات المحلية.

وتبرِّر “الفيفا” هذا التناقض بكونها منظمة رياضية لا تملك سلطة قانونية فوق الدول، مما يدفعها إلى الاكتفاء بالضغط فقط لحماية مصالحها المالية والتسويقية وتأمين نجاح بطولاتها الكبرى… إرث الرئيس السابق سيب بلاتر، الذي لا يزال يلقي بظلاله على السياسة الحالية لـ”الفيفا”، فرغم ابتعاده عن المشهد بسبب قضايا فساد سابقة، إلا أنه تجنّب الصدامات السياسية الكبرى وحافظ على مكانة ونزاهة “الفيفا”، التي أصبحت اليوم مكبلة ورهينة لأصحاب المال والنفوذ.