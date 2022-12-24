كاتب سعودي: الجزائر قادمة “بقوة” في كلّ المجالات

“الجزائر قادمة بقوّة في كلّ المجالات”، هذا ما توقعه الكاتب والباحث الاقتصادي السعودي على محمد الحازمي، في تعقيب له على لقاء الرئيس تبون الأخير مع الإعلام.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحازمي على تويتر، مرفقة بمقطع من حديث الرئيس تبون للإعلام المحلي يوم الخميس، حول العلاقات الجزائرية السعودية.

وقال الكاتب السعودي في تغريدته إنه تحدث مع جزائريين حول:”النقلة النوعية، والعمل الكبير الذي تحدثه الحكومة الجديدة”. مشيرا إلى أن محدّثيه كانوا “يدافعون عن هذه المكتسبات”.

قبل أن يضيف قائلا:”من حديثهم أيقنت أن الجزائر قادمة وبقوة في كل المجالات”. متابعا:”عندما يؤمن الشعب بالحكومة، هذا يعني أن الأمور تسير بشكل جيّد”.

وأثنى الرئيس تبون في لقائه الأخير مع الإعلام، على “العلاقات الطيّبة جدّا” التي تجمع بين الجزائر والسعودية. وقال إن السعوديين “يكنّون احتراما خاصّا للجزائر”، وإنه لمس ذلك في زيارته إلى المملكة.

كما تحدث رئيس الجمهورية بذات المناسبة، عن سعي الجزائر للانضمام إلى مجموعة بريكس. وهي المساعي التي تشترك فيها مع السعودية أيضا.